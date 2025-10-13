أديس أبابا: تنظيم ورشة تدريبية حول الاقتصاد الدائري لفائدة صحفيين أفارقة من 13 الى 16 أكتوبر 2025

يشارك عشرة صحفيين من دول إفريقية مختلفة، من بينها تونس، في ورشة تدريبية مخصصة للاقتصاد الدائري، تُعقد من 13 إلى 16 أكتوبر 2025، في مقر الأمم المتحدة بأديس أبابا، عاصمة إثيوبيا.



وتنتظم هذه الورشة التدريبية ببادرة من الشبكة الدولية للصحفيين المتخصصين في القضايا البيئية



وتحظى الورشة أيضا بدعم من مرفق الاقتصاد الدائري التابع للبنك الإفريقي للتنمية وكذلك من اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقياوتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز قدرات الصحفيين الأفارقة، حتى يتمكنوا من تغطية التحول الذي تشهده القارة نحو نموذج الاقتصاد الدائري بشكل دقيق وجذاب وبنّاء.وإلى جانب تطوير المهارات، تهدف الورشة إلى تسليط الضوء على المبادرات الدائرية في إفريقيا، من خلال إبراز كيفية مساهمة الاقتصاد الدائري في خلق وظائف مستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاديات الإفريقية، وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المناخية.تعزيز صوت القارة في مجال الاقتصاد الدائريأكد مسؤول البرنامج في التحالف الإفريق للاقتصاد الدائري بونموا فوانغكوال ، خلال افتتاح أشغال الورشة اليوم الإثنين، أن التدريب يرمي إلى تزويد المشاركين بأدوات تحليل وأطر سردية تساعدهم على إنتاج قصص إنسانية الطابع، مع تبسيط الفرص التي يتيحها الاقتصاد الدائري لصانعي القرار والمستثمرين والجمهور العام.من جهته، دعا مسؤول الشؤون البيئية في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ، الصحفيين إلى تعزيز صوت القارة الإفريقية في النقاشات العالمية حول الاقتصاد الدائري من خلال إبراز تجاربها وربط النجاحات الوطنية بالأولويات القاريةكما شجع المسؤول الصحفيين على وضع الاقتصاد الدائري في صلب النقاش العام والسياسات، من أجل تعبئة دعم صناع القرار، والشركات، والمجتمعات. وفي هذا السياق، حثهم على تبسيط المفاهيم وتكييفها والمصطلحات التقنية المتعلقة بالاقتصاد الدائري، لجعلها في متناول مختلف فئات الجمهور.وتلتئم هذه الورشة على هامش الاجتماعات العامة للتحالف الإفريقي للاقتصاد الدائري التي ستقام من 14 الى 16 أكتوبر 2025 في أديس أبابا بمشاركةالتي ستُقام من 14 إلى 16 أكتوبر في أديس أبابا، وتهدف إلى جعل الاقتصاد الدائري ركيزة لمسار النمو المستقبلي في إفريقيا.تأسس التحالف الإفريقي للاقتصاد الدائري في سنة 2016 خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ائتلاف تقوده الحكومات الإفريقية. ويضم 21 دولة عضوة، ويهدف إلى دفع تحول القارة نحو اقتصاد دائري يحقق النمو ويوفر فرص عمل ويحدث آثارًا إيجابية على البيئة، من خلال تطوير النظام البيئي الدائري في إفريقيا والاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا النموذج التنموي