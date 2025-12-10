سامي الطاهري: ما يتم تداوله حول استقالة الطبوبي لا أساس له من الصحة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62335245729992.38442161_qihokgflnpmje.jpg width=100 align=left border=0>

الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح لاذاعة الديوان أف أم اليوم الأربعاء، بشكل قاطع ما يتم تداوله من أخبار حول استقالة الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي

وشدد الطاهري، على أن ما يتم تداوله مجرد اشاعات وأخبار زائفة لا أساس لها من الصحة على حد قوله.