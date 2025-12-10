Babnet   Latest update 09:40 Tunis

سامي الطاهري: ما يتم تداوله حول استقالة الطبوبي لا أساس له من الصحة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62335245729992.38442161_qihokgflnpmje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 09:40 قراءة: 0 د, 15 ث
      
الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح لاذاعة الديوان أف أم اليوم الأربعاء، بشكل قاطع ما يتم تداوله من أخبار حول استقالة الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي
وشدد الطاهري، على أن ما يتم تداوله مجرد اشاعات وأخبار زائفة لا أساس لها من الصحة على حد قوله.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320002


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | 19 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:21
05:48
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
13° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
19°-12
20°-12
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24673,9

  • (09/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41843 DT        1$ =2,93316 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/12)   2232,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :