في لقاء والي تونس بسفيرة السويد .. ملفات البيئة والتصرف في النفايات في المدن والتعاون والاستثمار

بحث لقاء جمع والي تونس عماد بوخريص، أمس الثلاثاء بمقر الولاية، بسفيرة السويد بتونس سيسيليا رامستن فرص التعاون وإيجاد " حلول للاستدامة والبيئة والتصرّف في النفايات في المدن بالإضافة إلى الابتكار والاستثمار"، وفق ما نقلته صفحة سفارة السويد بفيسبوك اليوم الأربعاء.ووصف المصدر ذاته اللقاء بـ"المثمر والثريّ"، وأضاف أنه تمّ التطرّق خلاله أيضا للتحضيرات للاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين تونس والسويد في العام المقبل (2026).