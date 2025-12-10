Babnet   Latest update 07:27 Tunis

رئيس الجمهوريّة: لابد من الانسجام التامّ في العمل الحكومي،وعديد المرافق العموميّة لا تسير على الوجه المطلوب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939092ea54be1.58474982_lqpjhfegmkoni.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 06:05
      
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري
وتناول هذا اللّقاء عديد المحاور ،وخاصّة سير العمل الحكومي، وسير عديد المرافق العموميّة


وشدّد رئيس الدّولة مجدّدا وفق بلاغ إعلامي للرئاسة،على ضرورة الانسجام التامّ في العمل الحكومي، مؤكّدا في الآن ذاته، على أنّ عديد المرافق العموميّة لا تسير على الوجه المطلوب، والقائمون عليها لم يستوعبوا أنّ تونس تعيش مرحلة جديدة في تاريخها خالية من كلّ شبكات المُفسدين


وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ الدّولة لا تريد التنكيل بأحد ،بل إنّ الهدف، بل الواجب يقتضي مقاومة الفساد وإهدار المال العام، ومن المفارقات أنّ الذين أفسدوا صاروا يلعبون دور الضحيّة ولا يكاد يمرّ يوم واحد إلاّ ويسقط القناع تلو القناع، مُضيفا أنّنا بحاجة اليوم، والموعد قريب، إلى من يُؤْثِرُ الوطن على نفسه، المتعفّف الثّابت، ولا تتغيّر مواقفه حتى لو عُرضت عليه خزائن الدّولة كلّها،ويرفض التدخّل في الشؤون الداخليّة للوطن

كما أكّد رئيس الدّولة أنّ الشّعب التونسي ليس بحاجة إلاّ إلى شهادة استحسان واحدة ،وهي التي يمنحها الشّعب حين يتمّ القضاء على كلّ أسباب الإقصاء والتفقير وعلى شبكات المُفسدين في أيّ موقع كان ،ومن لم يتّعظ بالتّاريخ سيتّعظ بما هو قادم


