قانون المالية 2026: جلسة عامة ختامية الإربعاء دون الحسم في بعض الفصول الخلافية

يعقد مجلسا النواب والجهات والأقاليم الأربعاء، انطلاقًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، جلسة عامة ختامية مشتركة مخصّصة لقانون المالية لسنة 2026، وذلك دون توصّل اللجنة المتناصفة إلى حلّ بخصوص الفصول الخلافية ضمن الآجال القانونية.



فصول خلافية دون توافق



آلية العمل وصلاحيات اللجنة



خلافات حول الطاقة المتجددة والمحجوزات البلدية



خلاف حول نظام التقاعد ومنحة مرضى ضمور العضلات



إشكال الفصل 110



أنهت اللجنة المتناصفة بين المجلسين أعمالها يوم الثلاثاء، دون التوصل إلى اتفاق حول الفصول الخلافية، وهي:: تسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي: احتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب(شكلي): يتعلّق بتاريخ دخول القانون حيز التنفيذإضافة إلىالمرتبط بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية، فضلاً عن مقترحعملت اللجنة طبقًا لأحكامالمنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.وأكّد رئيس اللجنة المتناصفة،، أنّهي التي ستُرسل إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها أو إعادتها إلى المجلس.بيّن رئيس اللجنة أنّحال دون الوصول إلى توافق، خاصة فيما يتعلق بالفصل الخاص بالطاقات المتجددة، حيث اقترحت الحكومة، في حين صادق نواب الجهات والأقاليم على نسبةوأوضح، نائب رئيس اللجنة، أنّ توضيحات كاتب الدولة للانتقال الطاقي بيّنت أنّ التخفيض لن يؤثر على مردودية المؤسستين المصنعتين للاقطات الشمسية في تونس، لكن نواب الجهات والأقاليم تمسكوا بموقفهم.كما تمسّك نواب الجهات والأقاليم بـالمتعلق بالمحجوزات البلدية، واقترحوافي حال صدور حكم بات لفائدة المحجوز له.دافع نواب مجلس نواب الشعب عنبين أعضاء المجلسين، فيما تمسك نواب الجهات والأقاليم بمقترح، رغم تأكيد وزيرة المالية أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تندرج ضمنتضمن العدالة بين مختلف المرضى أصحاب الاحتياجات الخصوصية.لم يتفق أعضاء اللجنة حتى على الفصل، الذي ينص على دخول القانون حيز التنفيذ بداية من، بسبب خلاف حول إضافة أحكام أخرى تتعلق بـ:: التخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد: صندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصريمع مقترح