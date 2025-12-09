Babnet   Latest update 20:32 Tunis

قانون المالية 2026: جلسة عامة ختامية الإربعاء دون الحسم في بعض الفصول الخلافية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6931db790f79e7.04424811_eifnomkqgjlph.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 19:42 قراءة: 1 د, 53 ث
      
يعقد مجلسا النواب والجهات والأقاليم الأربعاء، انطلاقًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، جلسة عامة ختامية مشتركة مخصّصة لقانون المالية لسنة 2026، وذلك دون توصّل اللجنة المتناصفة إلى حلّ بخصوص الفصول الخلافية ضمن الآجال القانونية.

فصول خلافية دون توافق


أنهت اللجنة المتناصفة بين المجلسين أعمالها يوم الثلاثاء، دون التوصل إلى اتفاق حول الفصول الخلافية، وهي:


* الفصل 82: تسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي
* الفصل 102 و103: احتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب
* الفصل 110 (شكلي): يتعلّق بتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ
إضافة إلى الفصل 25 المرتبط بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية، فضلاً عن مقترح إسناد منحة مالية لمرضى ضمور العضلات.

آلية العمل وصلاحيات اللجنة

عملت اللجنة طبقًا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأكّد رئيس اللجنة المتناصفة، ظافر الصغير، أنّ النسخة المصادق عليها من مجلس نواب الشعب يوم 4 ديسمبر 2025 هي التي ستُرسل إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها أو إعادتها إلى المجلس.

خلافات حول الطاقة المتجددة والمحجوزات البلدية

بيّن رئيس اللجنة أنّ اختلاف المواقف حال دون الوصول إلى توافق، خاصة فيما يتعلق بالفصل الخاص بالطاقات المتجددة، حيث اقترحت الحكومة خفض المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية من 30 إلى 15 ، في حين صادق نواب الجهات والأقاليم على نسبة 20 .

وأوضح سليم سالم، نائب رئيس اللجنة، أنّ توضيحات كاتب الدولة للانتقال الطاقي بيّنت أنّ التخفيض لن يؤثر على مردودية المؤسستين المصنعتين للاقطات الشمسية في تونس، لكن نواب الجهات والأقاليم تمسكوا بموقفهم.

كما تمسّك نواب الجهات والأقاليم بـ الفصل 82 المتعلق بالمحجوزات البلدية، واقترحوا الإعفاء الكلي من الخطايا والآداءات في حال صدور حكم بات لفائدة المحجوز له.

خلاف حول نظام التقاعد ومنحة مرضى ضمور العضلات

دافع نواب مجلس نواب الشعب عن توحيد نظام التقاعد بين أعضاء المجلسين، فيما تمسك نواب الجهات والأقاليم بمقترح إسناد منحة لمرضى ضمور العضلات، رغم تأكيد وزيرة المالية أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تندرج ضمن نصوص ترتيبية تضمن العدالة بين مختلف المرضى أصحاب الاحتياجات الخصوصية.

إشكال الفصل 110

لم يتفق أعضاء اللجنة حتى على الفصل 110، الذي ينص على دخول القانون حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2026، بسبب خلاف حول إضافة أحكام أخرى تتعلق بـ:

* الفصل 56: التخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد
* الفصل 61: صندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصري

مع مقترح تأجيل تطبيقهما إلى سنة 2027.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319980


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | 18 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:20
05:48
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-13
19°-12
20°-12
20°-13
  • Avoirs en devises
    24673,9

  • (09/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41843 DT        1$ =2,93316 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/12)   2232,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :