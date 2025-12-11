وزير الفلاحة يزور المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم ويطّلع على المشاريع البحثية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939dff1f25ab8.14191206_kepmnlhgoqjfi.jpg width=100 align=left border=0>

أدّى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدّين بن الشّيخ، مساء أمس الثلاثاء، زيارة عمل إلى المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم، في إطار متابعة تقدّم الأنشطة البيداغوجية والبحثية والاطّلاع على المشاريع النموذجية التي يؤمّنها المعهد في مجالات حماية النباتات وتربية الأحياء النافعة.



واطلع بن الشيخ، خلال جولته داخل مخبر علم الحشرات، على تجربة رائدة في مجال المكافحة البيولوجية للآفات عرضها المكلّف بالفلاحة البيولوجية للحشرة القرمزيّة، كما قدّم له الفريق العلمي عرضا حول طرق تربية هذه الحشرة النافعة ودورها في الحدّ من استعمال المبيدات الكيميائية ومكافحة الحشرة القرمزية.









وأشاد الوزير بهذه التجربة المبتكرة، مؤكّدًا ضرورة دعم مثل هذه المبادرات التي تمثّل بدائل بيولوجية فعّالة لحماية المنتوجات الفلاحية. كما اطّلع على برنامج المعهد في متابعة الجراد الصحراوي ومكافحته، أين قدّم المدرّسون الباحثون عرضًا حول تقنيات المراقبة والاستشعار المبكّر وطرق التدخل السريع، إضافة إلى مساهمة الطلبة الباحثين في إعداد قواعد بيانات ميدانية وتحاليل علمية تُساعد المصالح المختصة على تعزيز جاهزيتها أمام هذه الآفة العابرة للحدود.



وثمّن هذا الجهد البحثي، معتبرًا أن دور المعهد محوري في دعم قدرات الدولة على مواجهة المخاطر البيئية والزراعية، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.



وشملت الزيارة أيضًا الاطلاع على مختلف الأنشطة البيداغوجية وخدمات التكوين والبحث وحماية المحيط التي يؤمّنها المعهد، حيث استمع السّيد الوزير إلى عرض حول مكانة المؤسسة كأحد أبرز الصّروح الجامعية المتخصصة في العلوم الفلاحية، مؤكّدًا أن المعهد يُعدّ رافدًا أساسيًا للبحث العلمي ولتأطير الكفاءات الشابة في اختصاصات تستجيب لحاجيات القطاع.



وكانت الزيارة مناسبة استمع خلالها الوزير إلى مشاغل طلبة المعهد ومقترحاتهم بخصوص التكوين وظروف الدراسة وفرص التدريب والتشغيل. وأكّد في هذا السياق حرص الوزارة على دعم المؤسسات الجامعية المختصة وتوفير مسارات جديدة لتعزيز تشغيلية خريجي القطاع الفلاحي.

