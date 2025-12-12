Babnet   Latest update 16:30 Tunis

إيران.. الشرطة تعتقل الحائزة على "جائزة نوبل للسلام" عام 2023

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c348bd9b508.54459386_ogkqjlfnmpeih.jpg width=100 align=left border=0>
نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2023
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 16:26 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت المؤسسة المدافعة عن نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2023، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلتها، يوم الجمعة، خلال إحياء ذكرى مرور أسبوع على وفاة محام إيراني.

وذكرت المؤسسة أن محمدي، التي أطلق سراحها مؤقتا من السجن في ديسمبر 2024، اعتقلت مع نشطاء آخرين في مكان إحياء ذكرى مرور أسبوع المحامي خسرو علي كردي الذي عثر عليه ميتا في مكتبه الأسبوع الماضي.



ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب إيران بشأن احتجاز نرجس محمدي، البالغة من العمر 53 عاما.

وذكر زوجها تقي رحماني المقيم في باريس على موقع "إكس" أنها اعتقلت خلال تلك المراسم في مدينة مشهد شرق البلاد، برفقة الناشطة البارزة سيبيده غوليان، فيما أشارت المؤسسة إلى أن الشرطة اعتقلت هستي أميري وبوران ناظمي وعال ة مطلب‌ زاده وعددا آخر من الحضور.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320140


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-13
20°-14
19°-15
22°-16
  • Avoirs en devises
    24769,9

  • (11/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41550 DT        1$ =2,93452 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :