إيران.. الشرطة تعتقل الحائزة على "جائزة نوبل للسلام" عام 2023

أعلنت المؤسسة المدافعة عن نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2023، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلتها، يوم الجمعة، خلال إحياء ذكرى مرور أسبوع على وفاة محام إيراني.



وذكرت المؤسسة أن محمدي، التي أطلق سراحها مؤقتا من السجن في ديسمبر 2024، اعتقلت مع نشطاء آخرين في مكان إحياء ذكرى مرور أسبوع المحامي خسرو علي كردي الذي عثر عليه ميتا في مكتبه الأسبوع الماضي.









ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب إيران بشأن احتجاز نرجس محمدي، البالغة من العمر 53 عاما.



وذكر زوجها تقي رحماني المقيم في باريس على موقع "إكس" أنها اعتقلت خلال تلك المراسم في مدينة مشهد شرق البلاد، برفقة الناشطة البارزة سيبيده غوليان، فيما أشارت المؤسسة إلى أن الشرطة اعتقلت هستي أميري وبوران ناظمي وعال ة مطلب‌ زاده وعددا آخر من الحضور.