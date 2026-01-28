Babnet   Latest update 23:11 Tunis

突尼斯旅游目的地荣膺中国市场双项文化高端旅游大奖

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a70a8036874.05046877_gpjnekmfqhloi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 22:27
      
突尼斯旅游目的地于2025年再次斩获中国市场文化及高端旅游领域双项殊荣，持续提升其国际影响力，巩固了其作为顶级文化及高端旅游目的地的领先地位。

据突尼斯旅游局公告，在由中国高端旅游与生活方式权威媒体平台Voyage Media Group主办的2025年度"旅行大奖"评选中，突尼斯荣获年度最佳文化目的地奖项。该平台在中国游客及旅游专业人士中享有广泛关注度，其奖项被视为中国市场极具公信力的权威风向标。


此外，在中文高端旅游门户网站Luxury Times主办的"全球旅游推广局与奢华酒店颁奖盛典"中，突尼斯与加拿大、西班牙共同获颁最佳文化灵感目的地奖（Inspiring Cultural Destination Award）。此次双奖加冕进一步印证了突尼斯旅游品牌在中国高端客群中的独特吸引力。
