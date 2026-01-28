بيت الحكمة ينظم لقاء فكريا حول تونس زمن أحمد باي

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/beitelhikma720.jpg width=100 align=left border=0>

يُنظم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"، يوم الأربعاء 4 فيفري 2026 لقاء فكريا يراوح بين ماهو تاريخي علمي، وماهو سينمائي فني، ليقدم للجمهور لمحة عن فترة هامة من تاريخ تونس زمن أحمد باي الذي أصدر قرار إلغاء الرق سنة 1846.

ويتضمن برنامج اللقاء تقديم مُداخلة الجامعي المختص في التاريخ عبد الحميد هنيّة تحمل عنوان " الاستثناء التونسي خلال حكم أحمد باي (1855-1837) وفريقه الإصلاحي". وفضلا عن المُحاضرة التاريخية، سيتم خلال هذا اللقاء عرض فيلم "La liberté en acte " من إخراج هشام بن عمار ، ويتناول العمل "حقبة زمنيّة هامّة في تاريخ تونس، (تم خلالها إلغاء العبوديّة)، ويمزج الفيلم بين الأبعاد السياسيّة والاقتصاديّة والدينيّة، من خلال شهادات ومقاربات وأعمال أرشيفيّة حول ظاهرة العبوديّة وأبعاد إلغائها".

