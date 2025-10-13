Babnet   Latest update 08:46 Tunis

"كتائب القسام" تصدر بيانا تزامنا مع انطلاق عملية تسليم الأسرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ec9cf31f0913.97491975_ifqmjkhenlpog.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 07:11
      
أكدت "كتاب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" أن المقاومة كانت حريصة دائما على وقف حرب الإبادة وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، لكن "إسرائيل أفشلت كل الجهود من أجل حساباتها الضيقة".

وجاء في بيان "القسام" تزامنا مع بدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين في إطار اتفاق غزة للسلام: "ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك".



وأضاف: "لطالما كانت المقاومة حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية".

وتابع البيان: "لقد فشل العدو في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية".

وأردف بيان "القسام": "كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهور عديدة، ولكنه ظل يماطل ويكابر، وفَضّل أن يقوم جيشُه بقتل العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة".

واختتم: "لأسرانا الأحرار: لقد قدمت غزة ومقاومتها أغلى ما تملك وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم، وعهدا أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعاً".


