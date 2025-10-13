وراء الكواليس: لماذا رفض نتنياهو حضور قمة السلام في مصر؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الأسباب الحقيقية التي دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إلغاء مشاركته في "قمة شرم الشيخ" التي تُعقد بمشاركة دولية واسعة، بهدف ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة وإطلاق مسار سلام جديد في المنطقة.



رغم إعلان رسمي مصري سابق عن حضوره، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر في اللحظات الأخيرة عدم السفر إلى شرم الشيخ، رغم مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة العالم في القمة.



لم يُدعَ في البداية



الأسباب الرسمية والخفية



علاقة متوترة مع القاهرة



قراءة مصرية: حسابات داخلية قبل كل شيء



"رغم الضغوط الأمريكية، فإن نتنياهو يدرك أن مشاركته مرفوضة شعبيًا ورسمياً في مصر.

السبب الحقيقي داخلي — إذ يخشى أن يُنظر إلى حضوره على أنه تنازل سياسي أو قبول بإنهاء الحرب في غزة، ما يهدد تماسك ائتلافه الحاكم ويُضعف موقعه أمام اليمين المتشدد".

نحو إعلان رسمي لنهاية الحرب



بحسب الصحيفة،إلى القمة، لكن بعد زيارة ترامب إلى، جرتبين ترامب ونتنياهو والرئيس المصري— وهيعقب ذلك، أصدر القصر الرئاسي المصري بيانًا يؤكد مشاركة نتنياهو، في خطوة أثارت تساؤلات حول خلفيات هذا التغيير المفاجئ.وأوضح مكتب نتنياهو أن سبب الإلغاء يعود إلى، وإلى(اليهود المتشددين دينيًا) التي تعارض السفر خلال تلك الفترة.كما أشار التقرير إلى أنضمن المشاركين أثار تحفظات داخل اليمين الإسرائيلي، خشيةبين نتنياهو وعباس أو مع الرئيس التركي، ما قد يُغضب قاعدته الانتخابية.لكن "يديعوت أحرونوت" رأت أن هذه الأسباب "غير كافية"، مشيرة إلى أن نتنياهوعقب اغتيال حسن نصر الله، ما يدل على أنووفق التحليل ذاته، يخشى نتنياهو من أن يُوضع في، يُجبره على سماع دعوات إلىأو، وهو ما لا يتماشى مع خطاب حكومته الحالية.أوضحت الصحيفة أنتشهد توترًا ملحوظًا منذ، إذطوال الأشهر الماضية.ورغم محاولات ترامب إقناعه بالحضور، إلا أنخلصت إلى أنفي ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد إسرائيل.من جانبه، قال الدكتور، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، لقناةمن المقرر أن تضم القمة نحو، بينها، إلى جانبووفق البيان المصري، فإنسيرأسان الجلسات التي تهدف إلى، في إطار ما يُوصف بـ