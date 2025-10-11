بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة9): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

دارت مساء اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن مواصلة الترجي الرياضي والنادي الإفريقي تقاسم الصدارة بـ25 نقطة لكلّ منهما، فيما انتهت قمة الجولة بين النجم الساحلي ونادي ساقية الزيت بالتعادل.



النتائج

* قاعة أولمبي سوسة

النجم الساحلي – نادي ساقية الزيت: 32-32



* قاعة القرجاني

النادي الإفريقي – سبورتينغ المكنين: 29-20



* قاعة أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – الترجي الرياضي: 25-35



* قاعة باردو

الملعب التونسي – بعث بني خيار: 25-26



* قاعة جمال

نادي كرة اليد بجمال – جمعية الحمامات: 34-31



* قاعة طبلبة

نسر طبلبة – نادي كرة اليد بقصور الساف: 30-29



الترتيب بعد الجولة التاسعة

| الفريق | النقاط | عدد المباريات |

| ------------------------- | ------ | ------------- |

| الترجي الرياضي | 25 | 9 |

| النادي الإفريقي | 25 | 9 |

| النجم الساحلي | 23 | 9 |

| نادي ساقية الزيت | 21 | 9 |

| بعث بني خيار | 20 | 9 |

| سبورتينغ المكنين | 18 | 9 |

| نادي كرة اليد بجمال | 16 | 9 |

| نادي كرة اليد بقصور الساف | 15 | 9 |

| الملعب التونسي | 15 | 9 |

| مكارم المهدية | 14 | 9 |

| جمعية الحمامات | 13 | 9 |

| نسر طبلبة | 11 | 9 |



بهذه النتائج، يواصل الترجي والإفريقي سباق الصدارة بنفس الرصيد، فيما يسعى النجم الساحلي للحاق بهما في الجولات القادمة، في حين تبقى نسر طبلبة وجمعية الحمامات في أسفل الترتيب بانتظار تحسين موقعهما في الجولات المقبلة.

