بعد يوم واحد من حصوله على الجنسية.. ألمانيا تسحب الجواز من فلسطيني

قررت السلطات الألمانية سحب الجنسية الألمانية من فلسطيني بسبب عرضه منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي يمجد فيه حركة "حماس" بعد يوم واحد فقط من حصوله على جواز السفر الألماني.







ووفقا لما أفادت به صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد شارك عبد الله بشكل متكرر في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، حيث اعتقلته الشرطة. وبموجب المادة 11 من قانون الجنسية، تفحص السلطات الألمانية سيرة طالبي الجنسية بدقة لمعرفة ما إذا كان لديهم سجل جنائي ومدى التزامهم بالنظام الحر الديمقراطي ومعايير أخرى.وردا على استفسار الصحيفة، ذكر مكتب الهجرة في برلين أنه ببساطة لم تكن لديه معلومات عن عبد الله تسمح له برفض طلبه.ونقلت "بيلد" عن مصادر في إنفاذ القانون أن يكون عبد الله تلقى بالفعل خطابا من السلطات في 8 أكتوبر تخطره فيه بسحب جنسيته بسبب منشوراته التي تمجد "الإرهاب". ولديه أربعة أسابيع للتعبير عن موقفه من خلال محام.قدم الفلسطيني عبد الله إلى ألمانيا عندما كان طفلا. وعندما بلغ سن الرشد، تقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، ووافقت السلطات على طلبه في 25 سبتمبر. وتم تسليمه جواز السفر الألماني، وهو ما أعلن عنه الرجل بسرور على صفحته على "إنستغرام". وبعد يوم واحد فقط، نشر على المنصة صورة لمسلحين من حماس مع عبارة "أبطال فلسطين".