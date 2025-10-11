Babnet   Latest update 22:36 Tunis

ترامب: قادة حركة حماس مفاوضون جيدون وأقوياء جدا وأذكياء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea83d0b79d07.99984278_qgjfohnpmkile.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 21:42
      
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة حركة حماس بأنهم "مفاوضون جيدون وأقوياء جدًا وأذكياء"، في أعقاب التوصل لاتفاق مع إسرائيل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض مساء الجمعة، حيث سلط الضوء على تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي دخلت حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 بتوقيت القدس.




وردا على سؤال حول الضمانات المقدمة لحماس كضمان عدم استئناف إسرائيل للقصف بعد استعادة أسراها، أوضح ترامب: "تحدثت بلهجة قوية، فالعالم هناك قوي، وهم (حماس) أناس أقوياء جدا وأذكياء ومفاوضون جيدون".

وأضاف: "لديهم (حماس) أمور كثيرة، وإذا استغلوها فسيكونون ناجحين جدا"، مشيرا إلى أن قادة الحركة أدركوا أن "الانتقام سيكون هائلا وغير محتمل"، وهو ما لا يرغب فيه أي من الأطراف في هذه المرحلة.

وأكد ترامب أن حركة حماس تريد المضي قدما في تنفيذ الاتفاق، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق سيصمد "لأن الطرفين متعبان من القتال".

كما أشار إلى أن عملية إعادة إعمار غزة ستتم بمساعدة دول غنية في المنطقة، دون أن يذكر أسماء تلك الدول.

يأتي هذا الاتفاق بعد أربعة أيام من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ومن المقرر أن تطلق إسرائيل بموجب الاتفاق 250 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.

يذكر أن خطة ترامب التي أعلن عنها في 29 سبتمبر الماضي، وتتألف من 20 بندا، تقوم على وقف الحرب، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، والإطلاق المتبادل للأسرى، ودخول المساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

وكانت إسرائيل قد شنت، بدعم أمريكي، حملة عسكرية على غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، بين قتلى وجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة أزهقت أرواح المئات.


