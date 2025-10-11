Babnet   Latest update 09:45 Tunis

"انتصرت الإنسانية".. الرئيس الكولومبي يحتفل بمشاهدة عودة سكان القطاع إليها بعد وقف إطلاق النار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d775963de8b1.16125490_lmeophgkfjniq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 06:23
      
عبر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يوم الجمعة، عن سعادته بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى مناطقهم الأصلية، بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ونشر بيترو عبر حسابه على منصة "إكس" صورة لآلاف الفلسطينيين على شارع الرشيد عائدين نحو شمال القطاع، معلقا عليها: "العودة إلى غزة. لقد انتصرت الإنسانية الآن".



وأضاف: "أصبحت الإنسانية تُدرك قوة الوحدة والتضامن. لولا النضال الإنساني، لما تراجع قتلة الأطفال".

كما نشر الرئيس الكولومبي مقطع فيديو لأطفال فلسطينيين يؤدون الرقصة الشعبية الفلسطينية "الدبكة" فرحا بوقف إطلاق النار، معلقا عليه: "جيد للفرح".

وبدأ مئات آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى شمال قطاع غزة صباح اليوم الجمعة، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، لينهي بذلك حربا استمرت عامين كاملين وأودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني.

وتحركت حشود ضخمة من النازحين شمالا باتجاه مدينة غزة، أكبر منطقة حضرية في القطاع، كانت هدفا لهجوم واسع قبل أيام فحسب، في إحدى أعنف العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب.

وعلى طول شارعي الرشيد وصلاح الدين، احتشدت العائلات العائدة سيرا على الأقدام وهي تحمل أطفالها وأمتعتها القليلة، ولم يجد كثيرون منهم بيوتا يعودون إليها.


Babnet

