القصرين: قافلة صحية لتقصي أمراض المفاصل والعظام بالمستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بمناسبة اليوم العالمي للروماتيزم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>

بمناسبة اليوم العالمي للروماتيزم، نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين، اليوم السبت، بالتنسيق مع وزارة الصحة، والجمعية التونسية لطب وداء المفاصل، قافلةً صحيةً لتقصي أمراض المفاصل والعظام وذلك بقسم العظام بالمستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا، حيث استفاد من خدماتها أكثر من 300 مريض ومريضة من مختلف معتمديات الولاية، أشرف على فحصهم أكثر من 24 طبيبًا مختصًا قدِموا من ولايات تونس وسوسة والمنستير.

وأوضح المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن أمراض المفاصل، مشيرًا إلى أنه تم، بالمناسبة، تنظيم يوم تكويني لفائدة أطباء الخط الأول بمدرسة علوم التمريض بالمستشفى الجهوي بالقصرين.





وأضاف الشعباني أنه ستتم متابعة الحالات التي تستوجب رعاية متواصلة بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والأطباء المختصين ورئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل.



من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء حمدي، رئيسة قسم أمراض المفاصل بمعهد القصاب والكاتبة العامة للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل، أن الهدف من القافلة هو التقصي عن الأمراض الروماتيزمية، خاصة منها الالتهابية والمتقدمة في هشاشة العظام، لافتةً إلى أنه سيتم توجيه الحالات المعقدة إلى مستشفيات تونس وسوسة والمنستير والقيروان لمزيد من المتابعة والفحوصات الدقيقة.

وأكّدت أن أمراض المفاصل منتشرة على نطاق واسع وتمس مختلف الفئات العمرية، موضحةً أن بعض الأمراض الميكانيكية مثل تآكل الغضروف أقل خطورة، في حين تمثل الأمراض الالتهابية وهشاشة العظام بعد سن الخمسين تهديدًا أكبر لصحة الإنسان.

وشدّدت على أهمية الكشف المبكر لتفادي المضاعفات الخطيرة مثل اعوجاج المفاصل، وتصلب العمود الفقري، والكسور الناتجة عن هشاشة العظام.

وأضافت أن الأمراض الالتهابية للمفاصل متعددة الأسباب، إذ يمكن أن تكون وراثية أو ناتجة عن عوامل بيئية وطبيعية، كما تلعب العوامل الجينية دورًا أساسيًا في ظهور بعض أنواع الروماتيزم، وفق تفسيرها.

ولفتت إلى أن نمط الحياة غير الصحي، خصوصًا التدخين، يُعدّ من أبرز العوامل التي تزيد من حدة المرض، لأنه يؤثر سلبًا على صحة العظام والمفاصل، ويُضعف الكتلة العظمية ما يرفع من خطر الإصابة بهشاشة العظام ويعقّد عملية الشفاء.

وفي تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبّر عدد من المرضى المستفيدين من خدمات القافلة عن ارتياحهم الكبير لمستوى الخدمات الطبية المقدّمة، مثمنين مجهودات الإطارات الصحية والتنظيم المحكم للقافلة التي أتاحتها لهم الفرصة للكشف المبكر عن أمراض المفاصل والعظام، والاستفادة من استشارات طبية مجانية دقيقة على يد مختصين من عدة ولايات. وأضاف الشعباني أنه ستتم متابعة الحالات التي تستوجب رعاية متواصلة بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والأطباء المختصين ورئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل.من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء حمدي، رئيسة قسم أمراض المفاصل بمعهد القصاب والكاتبة العامة للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل، أن الهدف من القافلة هو التقصي عن الأمراض الروماتيزمية، خاصة منها الالتهابية والمتقدمة في هشاشة العظام، لافتةً إلى أنه سيتم توجيه الحالات المعقدة إلى مستشفيات تونس وسوسة والمنستير والقيروان لمزيد من المتابعة والفحوصات الدقيقة.وأكّدت أن أمراض المفاصل منتشرة على نطاق واسع وتمس مختلف الفئات العمرية، موضحةً أن بعض الأمراض الميكانيكية مثل تآكل الغضروف أقل خطورة، في حين تمثل الأمراض الالتهابية وهشاشة العظام بعد سن الخمسين تهديدًا أكبر لصحة الإنسان.وشدّدت على أهمية الكشف المبكر لتفادي المضاعفات الخطيرة مثل اعوجاج المفاصل، وتصلب العمود الفقري، والكسور الناتجة عن هشاشة العظام.وأضافت أن الأمراض الالتهابية للمفاصل متعددة الأسباب، إذ يمكن أن تكون وراثية أو ناتجة عن عوامل بيئية وطبيعية، كما تلعب العوامل الجينية دورًا أساسيًا في ظهور بعض أنواع الروماتيزم، وفق تفسيرها.ولفتت إلى أن نمط الحياة غير الصحي، خصوصًا التدخين، يُعدّ من أبرز العوامل التي تزيد من حدة المرض، لأنه يؤثر سلبًا على صحة العظام والمفاصل، ويُضعف الكتلة العظمية ما يرفع من خطر الإصابة بهشاشة العظام ويعقّد عملية الشفاء.وفي تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبّر عدد من المرضى المستفيدين من خدمات القافلة عن ارتياحهم الكبير لمستوى الخدمات الطبية المقدّمة، مثمنين مجهودات الإطارات الصحية والتنظيم المحكم للقافلة التي أتاحتها لهم الفرصة للكشف المبكر عن أمراض المفاصل والعظام، والاستفادة من استشارات طبية مجانية دقيقة على يد مختصين من عدة ولايات.