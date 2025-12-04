Babnet   Latest update 15:34 Tunis

توزر: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تتخذ جملة من الإجراءات استعدادا للتقلبات المناخية المحتملة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025
      
أوصى اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، المنعقد أمس الأربعاء بولاية توزر، بضرورة أخذ جملة من الإجراءات الاحتياطية تحسبا للتقلبات المناخية المحتملة في الفترة المقبلة، وفق ما اوردته الولاية على صفحتها الرسمية.
وكان الاجتماع المنعقد بحضور كافة أعضائه بإشراف والي الجهة، دعا إلى مواصلة صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار وجهر الأودية وتنظيفها وتوفير المحزون اللازم من المواد الطاقية والغاز المنزلي والمواد الغذائية فضلا عن مزيد الإحاطة بالمواطنين لمواجهة موجة البرد وتساقط الأمطار، مع توفير مساعدات شتوية ظرفية من أغطية وملابس وحشايا بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وذلك لفائدة الحالات الاجتماعية من بين العائلات المعوزة ومحدودة الدخل .
كما دعت اللجنة الجهوية في اجتماعها إلى تحسيس المواطنين في المناطق المهددة بالفيضانات، قصد أخذ الاحتياطات اللازمة، مع دعوة الإدارة الجهوية للتجهيز لحث المقاولين من أجل الإسراع بإنهاء الأشغال المنوطة بعهدتهم وفق الآجال المحددة مع تركيز علامات دالة عن وجود حضيرة.


