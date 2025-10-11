بعد رفضه الادلاء بأي تصريح, سماح مفتاح لمدير المجمع الكيميائي: غيرك ما ينجمش يتنفّس وانت ما تنجمش تتكلّم!؟

اتصلت الجمعة 10 أكتوبر، الاعلامية سماح مفتاح ي المباشر بالمدير الجهوي للمحمع الكيميائي بقابس لتقديم توضيحات والاستفسار عن قرارات منتظرة في ظل ما تشهده الجهة وتحديدا منطقة حي السلام من حالات اختناق بسبب الانبعاثات الغازية من الوحدات التابعة للمجمع.



ورفض المدير الجهوي للمجمع الادلاء بأي تصريح قائلا "انا لي وضعية ما نجمش نتكلم" فاستوقفته سماح مفتاح قائلة " ما ثماش حتى رسالة للأهالي !؟ انت ما تجمش تتكلم ثمة غيرك ما يجمش يتنفّس!؟" ليرد بنفس الاجابة قائلا "انا موش في وضعية متع كلام".



وتابعت سماح مفتاح مخاطبة المدير الجهوي "ما عندكم حتى قرارات، حتى اجابة !!؟ ما تحبوش تجاوبو المواطنين بحتى جملة..حتى كلمة للقوابسية!؟" ورد مجددا بقوله أنه في وضعية تسمح له بالكلام" فاستنكرت سماح مفتاح قائلة "كان انت موش في وضعية متع كلام والناس مخنوقة وقتاش تجم تكون في وضعية متع كلام!!؟".يأتي هذا التعنت من المسؤول بالمجمع الكيميائي في ظلّالتي سُجلت يوم أمس في صفوف تلاميذ وأهالي من حي السلام بقابس، نتيجة، حيث تمّ نقل أكثر من ثمانية تلاميذ إلى المستشفى الجامعي لتلقّي العلاج.الحادثة أثارت، خصوصًا أنّها، وسطمن إدارة المجمع واحتجاجات متصاعدة للمواطنين المطالبينالذي يعاني منه سكان قابس منذ سنوات.