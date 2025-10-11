الخارجية المصرية: قمة دولية في شرم الشيخ برئاسة السيسي وترامب

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الأوضاع فى المنطقة وجهود إنهاء الحرب في قطاع غزة.



ووفق بيان للخارجية المصرية السبت، بحث الوزيران "التنسيق والتعاون المتميز القائم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب"، كما ناقشا بشكل مستفيض تفاصيل الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التي ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين السيسي وترامب، بما في ذلك الترتيبات الموضوعية الخاصة بالقمة.



وتناولت المباحثات المشاركة الدولية في قمة شرم الشيخ، فضلا عن ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، قمة شرم الشيخ حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، وأشاد بالدور المتميز والريادي الذي يضطلع به الرئيس السيسي والدولة المصرية، والذي ساهم في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي،بحسب البيان.وذكرت الوزارة أن عبد العاطي أشار من جانبه، إلى التقدير البالغ الذي يكنه الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي ولخطة السلام التي طرحها، مؤكدا أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الأرض سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، منوها إلى أن الاتفاق يبث الأمل لشعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطيني.وأكد عبد العاطي، أن هذه التطورات البناءة والإيجابية تجسد القيم والأهداف المشتركة التي تجمع مصر والولايات المتحدة والتي تستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات، بدلا من الوسائل العسكرية، مشددا على أن تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة.ومن المنتظر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنطقة هذا الأسبوع ويشهد في مصر توقيع اتفاق بين حماس وإسرائيل حول غزة، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بعد مفاوضات في شرم الشيخ المصرية.