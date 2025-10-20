اصطدام المترو 3 بالمترو 5

الاثنين 20 أوكتوبر 2025 | 28 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:38
15:11
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 39
28°
28°
الــرياح:
2.57 كم/س
18°
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
28°-18
29°-20
28°-21
29°-20
30°-21
- Avoirs en devises
24577,9
(17/10)
- Jours d'importation
105
- 1 € = 3,41810 DT 1$ =2,93289 DT
- Solde Compte du Trésor (17/10) 938,7 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 56 411) "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركا
( 21 162) الدخول والخروج من فضاء شنغن: ما ال
( 17 101) الكابتن كريم اللومي يوضّح ملابسات
( 16 845) ما هي كلفة طباعة الورقة النقدية من
( 16 546) إيلي الطرابلسي يرد بغضب على دعوات
( 15 671) فرنسا: حليمة بن علي تحت المراقبة
( 14 853) تظاهرة صحية بشارع الحبيب بورقيبة ب
( 14 647) الاحتفاظ بلسعد اليعقوبي في قضية اح
( 13 584) جريمة قتل بشعة تهزّ منطقة باب سويق
( 13 384) ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد: أحكا
( 13 070) تقرير موقع FlightRadar حول حادثة ا
( 12 770) ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع
( 12 693) 3 دول عربية... لم ينسحبوا من كلمة
( 11 782) بين الأسطورة والذكاء الاصطناعي: قص
( 11 759) هذا ما تقرر في حق الارهابيان يح
( 11 299) الحمامات: وقفة احتجاجية بمعهد عاطف
( 10 881) قائمة التونسيين المشاركين في أسطو
( 10 753) قرار بالإفراج عن صابر بن شوشان الم
( 10 632) لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 با
( 10 451) 6 سنوات سجنا في حق وزير الشؤون الا
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316974