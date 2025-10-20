Babnet   Latest update 14:39 Tunis

اصطدام المترو 3 بالمترو 5

Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 14:13
      
جد ظهر اليوم حادث تمثل في اصطدام بين المترو 3 والمترو 5 على مستوى محطتي مفتاح سعد الله والرمانة تونس وسوف نوافيكم بمزيد التفاصيل .



