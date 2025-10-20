نابل: انطلاق موسم جني الزيتون وتوقعات بإنتاج أكثر من 90 ألف طنّ مقابل 61 ألف طنّ خلال بالموسم الفارط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dd914acb9ea32.73756651_ioeqhgfmknljp.jpg width=100 align=left border=0>

انطلق، اليوم الاثنين، موسم جني وتحويل الزيتون بولاية نابل، وسط توقعات بإنتاج أكثر من 90 ألف طنّ من زيتون الزيت، مقابل 61 ألف طن خلال الموسم الفارط، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عماد الباي في تصريح لصحفية /وات/.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج زيتون المائدة حوالي 6300 طنّ مقابل 5600 طنّ خلال الموسم الفارط، مشيرا الى تواصل الاستعدادات الخاصة بموسم جني الزيتون لضمان عملية جني وتحويل الزيتون في أحسن الظروف، والحصول على زيوت ذات جودة عالية.

وأكد، في هذا السياق، على أهمية تضافر جهود كافة المتدخلين لتوفير الظروف الملائمة لضمان حسن سير الموسم وتفادي الإشكاليات خاصة منها المتعلقة بمصبات المرجين، والنقص الحاصل في اليد العاملة.





ولفت الى ضرورة أخذ الفلاحين وأصحاب المعاصر بنصائح الهياكل الفلاحيّة المختصة من أجل الى الحفاظ على المنتوج خلال عمليات الجني ورفع المحصول والخزن.



وتجدر الإشارة الى ان المساحة الجملية لغابة الزيتون بولاية نابل تبلغ حوالي 39307 هكتارات، والتي تمثل 62 بالمائة من المساحة الجملية للاشجار المثمرة، كما تضم الجهة 49 وحدة تحويل من بينها 47 معصرة عصرية بطاقة تحويل يومية تناهز 3000 طنّ.

