قابس: مسيرة للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة للمجمع الكيميائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f7a0e1652561.56747976_npglhfejimkqo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 15:58 قراءة: 1 د, 7 ث
      
وات - انتظمت، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمدينة قابس، مسيرة شارك فيها عدد كبير من المواطنين ومن ممثلي المجتمع المدني بالجهة، طالبوا خلالها بتفكيك الوحدات الصناعية الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، وبضمان حقّهم في العيش في بيئة سليمة وفي تنفسّ هواء نقي خال من الغازات السامّة. 

وفي تصريحات متطابقة لصحفي "وات"، قال عدد من المشاركين في هذه المسيرة، التي انطلقت من ساحة عين سلام وجابت العديد من الشوارع الرئيسية لمدينة قابس، إنهم "سئموا تنفس الهواء الملوّث بالغازات السامة المنبعثة من معامل المجمع الكيميائي التونسي والذي بات يشكّل خطرا على حياتهم وعلى حياة أبنائهم"، داعين "رئيس الجمهورية إلى التدخل ووضع حدّ لهذه المعاناة المتواصلة منذ ما يزيد عن نصف قرن".



 وحمّلوا "الحكومات المتعاقبة، والمجمع الكيميائي التونسي، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، المسؤولية الكاملة في ما آلت اليه الأوضاع البيئية والصناعية بمنطقة قابس الكبرى نتيجة التسويف في التعامل مع الملف البيئي بقابس على امتداد سنوات طويلة، وتفويت فرصة معالجة هذا الملف معالجة جذرية منذ وقت طويل"، وفق تعبيرهم.  

وأكّدوا أن "الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي قد اهترأت وانتهى العمر الافتراضي للعديد منها، وباتت تشكل خطرا على المتساكنين، بما يقتضي تفكيكها".




