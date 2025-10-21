قابس: مسيرة للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة للمجمع الكيميائي

وات -

انتظمت، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمدينة قابس، مسيرة شارك فيها عدد كبير من المواطنين ومن ممثلي المجتمع المدني بالجهة، طالبوا خلالها بتفكيك الوحدات الصناعية الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، وبضمان حقّهم في العيش في بيئة سليمة وفي تنفسّ هواء نقي خال من الغازات السامّة.وفي تصريحات متطابقة لصحفي "وات"، قال عدد من المشاركين في هذه المسيرة، التي انطلقت من ساحة عين سلام وجابت العديد من الشوارع الرئيسية لمدينة قابس، إنهم "سئموا تنفس الهواء الملوّث بالغازات السامة المنبعثة من معامل المجمع الكيميائي التونسي والذي بات يشكّل خطرا على حياتهم وعلى حياة أبنائهم"، داعين "رئيس الجمهورية إلى التدخل ووضع حدّ لهذه المعاناة المتواصلة منذ ما يزيد عن نصف قرن".