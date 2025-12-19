Babnet   Latest update 15:09 Tunis

حكم قضائي في حق الرئيس السابق لفريق مستقبل سليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/walidjallad.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Decembre 2025 - 13:43
      
قضت الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بالسجن أربع سنوات في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل والرئيس الأسبق لفريق مستقبل سليمان، وليد الجلاد.

ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية تتعلّق بتبييض الأموال والخيانة الموصوفة.



وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بسجن المتهم ستّ سنوات، قبل أن يتقدّم بطعن بالاستئناف، لتنتهي الدائرة المختصّة إلى تخفيض العقوبة إلى أربع سنوات سجنًا.


