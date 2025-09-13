نيويورك تايمز: ممداني يتعهد باعتقال نتنياهو إذا دخل نيويورك

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، تعهد في حال انتخابه بإصدار أمر لإلقاء القبض على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى المدينة.



وقال ممداني -في مقابلة مع الصحيفة- إن نتنياهو مجرم حرب يرتكب إبادة جماعية في غزة، موضحا أنه إذا جاء إلى نيويورك، فسوف ينفذ مذكرة التوقيف الصادرة ضده عن المحكمة الجنائية الدولية.



نيويورك تتضامن



بوتين أيضا



ونتنياهو مطلوب للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.وذكرت الصحيفة أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن اعتقال نتنياهو أمر مستحيل عمليا، وقال بعضهم إن ذلك قد ينتهك القانون الفدرالي، ورجحت أن يثير تعهد ممداني ردود فعل قوية في نيويورك، ثاني أكبر موطن لليهود في العالم.وتابعت الصحيفة أن تعهد ممداني قد يُعقد محاولته لطمأنة شريحة من القادة اليهود الذين أعربوا عن قلقهم بشأن بعض مواقفه، على الرغم من أن موقف نسبة كبيرة من سكان نيويورك هي التضامن مع ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة.وزاد ممداني، الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، أن الديمقراطيين على مستوى الولاية والمحليين بحاجة إلى إظهار أنهم سيتخذون إجراءات حيثما لا تفعل ذلك الحكومة الفدرالية.وقال ممداني للصحيفة: "هذه لحظة لا يمكننا فيها أن نتطلع إلى الحكومة الفدرالية لتقودنا، هذه لحظة يتعين فيها على المدن والولايات أن تثبت ما يعنيه فعليا الدفاع عن قيمنا وشعبنا".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذ إجراءات لمعاقبة المحكمة في فيفري/شباط الماضي لإصدارها مذكرة توقيف بحق نتنياهو، بحجة أنها "لا تملك أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل".كما تعهد ممداني أيضا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه عام 2023. وقال: "أرغب في ضمان أن تكون هذه المدينة مدافعة عن القانون الدولي".وحسب التقرير، فقد أظهر استطلاع رأي -أجرته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا- أن سكان نيويورك يؤيدون موقف ممداني من إسرائيل والحرب على غزة. وحصل ممداني على تقدم طفيف في الاستطلاع الذي شمل عينة صغيرة من الناخبين اليهود المحتملين، بنسبة تأييد بلغت نحو 30%.وأوضحت نيويورك تايمز أن قانونا فدراليا صدر عام 2002، وهو قانون حماية أفراد القوات المسلحة الأميركية، يحظر صراحة على الوكالات الحكومية والمحلية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، رغم وجود تعديل على هذا القانون يسمح للولايات المتحدة بالمساعدة في تقديم الرعايا الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.ونقلت الصحيفة عن بيث فان شاك، سفيرة الولايات المتحدة المتخصصة في العدالة الجنائية العالمية في عهد الرئيس جو بايدن، قولها إن الاعتقال قد يكون ممكنا نظريا بموجب هذا الحكم.وفي معرض دفاعه عن اعتقال نتنياهو، أشار ممداني إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتخذ قرارات عسكرية في أثناء وجوده في نيويورك أدت إلى مقتل مدنيين في الشرق الأوسط.وكان نتنياهو قد قال -هذا الصيف في اجتماع في البيت الأبيض مع ترامب- إنه غير قلق بشأن تعليقات ممداني، ووصف احتمال اعتقاله بأنه "سخيف من نواح عديدة".وصرح نتنياهو: "سأذهب إلى هناك مع الرئيس ترامب وسنرى"، وأضاف ترامب في إشارة إلى ممداني: "من الأفضل له أن يحسن سلوكه، وإلا فسوف يواجه مشاكل كبيرة".المصدر: الجزيرة / نيويورك تايمز