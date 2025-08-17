Babnet   Latest update 11:54 Tunis

نفقة مليونية وقصر فاخر.. تفاصيل طلاق كريستيانو وجورجينا تسبق إعلان الزواج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1b4993a8b38.23915509_hgijefmpoqknl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 11:52 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أثار إعلان خطوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وخطيبته جورجينا رودريغيز تفاعلا واسعا في الوسط الرياضي والإعلامي.

ففي خطوة غير مألوفة تحول خبر الزواج إلى حديث الشارع الرياضي والإعلامي ليس فقط بسبب إعلان الارتباط بحد ذاته بعد سنوات من الارتباط بل لما كشف عن وجود اتفاق مسبق يحدد تفاصيل الانفصال قبل إتمام الزواج.



ويعيش الزوجان كريستيانو رونالدو وجورجينا معا منذ ما يقرب من 10 أعوام أنجبا خلالها 3 أطفال ونجحا في تكوين أسرة تحت الأضواء العالمية.

لكن سرعان ما ظهرت تفاصيل مثيرة حول اتفاق مسبق قّعه الطرفان قبل سنوات يكشف ما سيحصل عليه كل طرف في حال حدوث انفصال بينهما.

ووفقا لما كشفته مجلة "TV GUIA" البرتغالية أن الوثيقة الموقعة بين النجم العالمي وخطيبته تتضمن بنودا دقيقة أبرزها تخصيص معاش شهري دائم لجورجينا يفوق 114 ألف دولار إضافة إلى منحها ملكية قصر فاخر في حي لافينكا بالعاصمة مدريد، تزيد قيمته على 5.6 مليون دولار.

ويزعم أن هذا الاتفاق جرى توقيعه بعد ولادة طفلتهما الأولى ألانا مارتينا، ويهدف إلى توفير الاستقرار المالي لجورجينا وأطفالها وضمان ألا ينقصهم شيء في أي ظرف.

ويذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل ثروة هائلة يملكها رونالدو تقدر بـ671 مليون دولار.

ويحصل رونالدو على دخل سنوي ضخم بنحو 230 مليون دولار من عقده مع النصر السعودي، مما يجعله الرياضي الأعلى أجرا في العالم، فضلا عن ملايين الدولارات من عقود الرعاية والإعلانات.

المصدر: وسائل إعلام


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313470


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:09
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
33°-25
38°-25
43°-26
36°-26
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    