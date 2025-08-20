تصفيات مونديال 2026: الاعلان عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي لمباراة ليبيريا يوم 29 اوت الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5a47ba8f7e2.75647824_ejnfioglpkmqh.jpg width=100 align=left border=0>

اكد معز المستيري الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم ان الجهاز الفني للمنتخب التونسي سيعلن يوم 29 اوت الجاري عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في التحضيرات لمواجهة منتخب ليبيريا يوم 4 سبتمبر القادم بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كاس العالم 2026.



واوضح المستيري في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا لانباء ان "الجهاز الفني سيتولى ضبط القائمة والاعلان عنها خلال ندوة صحفية ستعقد في الغرض على ان ينطلق تربص المنتخب التونسي استعدادا للقاء ليبيريا يوم 31 اوت الجاري بتونس العاصمة".

