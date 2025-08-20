Babnet   Latest update 12:44 Tunis

تصفيات مونديال 2026: الاعلان عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي لمباراة ليبيريا يوم 29 اوت الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5a47ba8f7e2.75647824_ejnfioglpkmqh.jpg width=100 align=left border=0>
معز المستيري الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 11:31 قراءة: 0 د, 55 ث
      
اكد معز المستيري الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم ان الجهاز الفني للمنتخب التونسي سيعلن يوم 29 اوت الجاري عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في التحضيرات لمواجهة منتخب ليبيريا يوم 4 سبتمبر القادم بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كاس العالم 2026.

واوضح المستيري في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا لانباء ان "الجهاز الفني سيتولى ضبط القائمة والاعلان عنها خلال ندوة صحفية ستعقد في الغرض على ان ينطلق تربص المنتخب التونسي استعدادا للقاء ليبيريا يوم 31 اوت الجاري بتونس العاصمة".



ومن جهة اخرى، افاد الناطق الرسمي للجامعة ان "المكتب الجامعي ارسل مبعوثا خاصا الى باريس لعقد لقاء اليوم مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من اجل حسم ملف اللاعب اسماعيل الغربي بعد استكمال اجراءات انضمامه للمنتخب التونسي وذلك من اجل تجنب اي اعتراض من اي جهة كانت وما يتبعه من انتظار يمتد الى 10 ايام حتى يتسنى البت في الملف مجددا من طرف الفيفا".
يذكر ان المنتتخب التونسي يحتل المركز الاول للمجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 برصيد 16 نقطة امام منتخب ناميبيا ثاني المجموعة ب12 نقطة بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث ب10 نقاط.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313623


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 أوت 2025 | 26 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
الرطــوبة:
% 17
Babnet
Babnet40°
40° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-26
35°-26
33°-24
33°-23
37°-25
  • Avoirs en devises
    24348,5

  • (19/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35164 DT        1$ =2,89930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/08)   1094,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    