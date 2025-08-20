تصفيات مونديال 2026: الاعلان عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي لمباراة ليبيريا يوم 29 اوت الجاري
اكد معز المستيري الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم ان الجهاز الفني للمنتخب التونسي سيعلن يوم 29 اوت الجاري عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في التحضيرات لمواجهة منتخب ليبيريا يوم 4 سبتمبر القادم بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كاس العالم 2026.
واوضح المستيري في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا لانباء ان "الجهاز الفني سيتولى ضبط القائمة والاعلان عنها خلال ندوة صحفية ستعقد في الغرض على ان ينطلق تربص المنتخب التونسي استعدادا للقاء ليبيريا يوم 31 اوت الجاري بتونس العاصمة".
ومن جهة اخرى، افاد الناطق الرسمي للجامعة ان "المكتب الجامعي ارسل مبعوثا خاصا الى باريس لعقد لقاء اليوم مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من اجل حسم ملف اللاعب اسماعيل الغربي بعد استكمال اجراءات انضمامه للمنتخب التونسي وذلك من اجل تجنب اي اعتراض من اي جهة كانت وما يتبعه من انتظار يمتد الى 10 ايام حتى يتسنى البت في الملف مجددا من طرف الفيفا".
يذكر ان المنتتخب التونسي يحتل المركز الاول للمجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 برصيد 16 نقطة امام منتخب ناميبيا ثاني المجموعة ب12 نقطة بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث ب10 نقاط.
