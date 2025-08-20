Babnet   Latest update 07:47 Tunis

توقيف ثلاثة سياح سعوديين في باكو بتهمة الإساءة لنصب تذكاري

ألقت السلطات الأذربيجانية القبض على ثلاثة سياح سعوديين في العاصمة باكو، على خلفية اتهامهم بـ السخرية من نصب تذكاري مخصص لضحايا الحرب.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن السياح الثلاثة كانوا قد وصلوا إلى باكو يوم 13 أوت في زيارة سياحية لمدة خمسة أيام، قبل أن يظهروا في مقطع فيديو جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بدوا وهم يضحكون ويقومون بتصرفات اعتُبرت مسيئة لمكانة الموقع لدى الأذربيجانيين.



فتح قضية جنائية

أكدت السلطات أن قضية جنائية فُتحت ضد الموقوفين بموجب المادة 245 من القانون الجنائي الأذربيجاني، المتعلقة بتدنيس القبور والمعالم المرتبطة بالذاكرة الوطنية. وقد تمّ إيقاف السياح الثلاثة على ذمة التحقيق، مع الإشارة إلى احتمال الحكم عليهم بالسجن لفترات قد تصل إلى عدة أشهر.

متابعة سعودية

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها تتابع عن كثب الحادثة عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق مواطنيها خلال الإجراءات القضائية الجارية في أذربيجان.


Indicateurs
Babnet

