توقيف ثلاثة سياح سعوديين في باكو بتهمة الإساءة لنصب تذكاري

ألقت السلطات الأذربيجانية القبض على ثلاثة سياح سعوديين في العاصمة باكو، على خلفية اتهامهم بـ السخرية من نصب تذكاري مخصص لضحايا الحرب.



ووفق المعطيات الرسمية، فإن السياح الثلاثة كانوا قد وصلوا إلى باكو يوم 13 أوت في زيارة سياحية لمدة خمسة أيام، قبل أن يظهروا في مقطع فيديو جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بدوا وهم يضحكون ويقومون بتصرفات اعتُبرت مسيئة لمكانة الموقع لدى الأذربيجانيين.

