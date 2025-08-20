توقيف ثلاثة سياح سعوديين في باكو بتهمة الإساءة لنصب تذكاري
ألقت السلطات الأذربيجانية القبض على ثلاثة سياح سعوديين في العاصمة باكو، على خلفية اتهامهم بـ السخرية من نصب تذكاري مخصص لضحايا الحرب.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن السياح الثلاثة كانوا قد وصلوا إلى باكو يوم 13 أوت في زيارة سياحية لمدة خمسة أيام، قبل أن يظهروا في مقطع فيديو جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بدوا وهم يضحكون ويقومون بتصرفات اعتُبرت مسيئة لمكانة الموقع لدى الأذربيجانيين.
فتح قضية جنائيةأكدت السلطات أن قضية جنائية فُتحت ضد الموقوفين بموجب المادة 245 من القانون الجنائي الأذربيجاني، المتعلقة بتدنيس القبور والمعالم المرتبطة بالذاكرة الوطنية. وقد تمّ إيقاف السياح الثلاثة على ذمة التحقيق، مع الإشارة إلى احتمال الحكم عليهم بالسجن لفترات قد تصل إلى عدة أشهر.
متابعة سعوديةمن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها تتابع عن كثب الحادثة عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق مواطنيها خلال الإجراءات القضائية الجارية في أذربيجان.
