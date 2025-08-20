Babnet   Latest update 12:44 Tunis

نادي المدينة الليبي يتعاقد مع اللاعب التونسي مراد الهذلي

أعلن نادي المدينة الليبي التعاقد مع اللاعب التونسي مراد الهذلي قادما من نادي أهلي طرابلس.
ويشغل مراد الهذلي صاحب الـ 34 عاما خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب في صفوف النادي الافريقي والنادي الصفاقسي ومستقبل قابس واتحاد تطاوين والأولمبي الباجي وهلال الشابة.
كما خاض أكثر من تجربة احترافية خارج تونس وذلك مع النجمة اللبناني ونادي الساحل السعودي قبل أن يشدّ الرحال نحو الملاعب الليبية



 


