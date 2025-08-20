نادي المدينة الليبي يتعاقد مع اللاعب التونسي مراد الهذلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5b0c3565919.81628266_fongkmpjqlieh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي المدينة الليبي التعاقد مع اللاعب التونسي مراد الهذلي قادما من نادي أهلي طرابلس.

ويشغل مراد الهذلي صاحب الـ 34 عاما خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب في صفوف النادي الافريقي والنادي الصفاقسي ومستقبل قابس واتحاد تطاوين والأولمبي الباجي وهلال الشابة.

كما خاض أكثر من تجربة احترافية خارج تونس وذلك مع النجمة اللبناني ونادي الساحل السعودي قبل أن يشدّ الرحال نحو الملاعب الليبية









