انطلاق فعاليات الدورة 29 لمهرجان برقو الصيفي يوم غد الخميس

تنطلق غدا الخميس 21 أوت 2025 فعاليات الدورة 29 لمهرجان برقو الصيفي بولاية سليانة، لتتواصل إلى يوم 30 أوت الجاري تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وبالتعاون مع عدد من مكونات المجتمع المدني.







وينطلق البرنامج بعروض للفروسية والفنون الشعبية يوم 21 أوت تستحضر عراقة التقاليد المحلية. وتتواصل السهرات بعرض موسيقي طربي بعنوان "مشموم البيّة" يوم 23 أوت ثم سهرة الفنان رؤوف ماهر يوم 24 أوت.وسيكون جمهور المسرح على موعد يوم 25 أوت مع عرض مسرحي بعنوان "قيامة شكسبير"، تليه يوم 26 أوت سهرة خاصة بالأطفال. أما يوم 27 أوت فيكون الموعد مع عرض موسيقي شبابي يؤمنه مغني الراب "سنفارا"، فيما يخصص يوم 28 أوت للرياضة تحت عنوان "رحلة في الجمباز"، تليه يوم 29 أوت دورة في الألعاب الفكرية وتحديدا الشطرنج بإشراف المدرب سمير اليعقوبي.وتختتم الدورة يوم 30 أوت بعرض موسيقي للفنانة عفاف سالم، في سهرة ينتظر أن تستقطب جمهورا واسعا من محبي الفن الشعبي الأصيل.ويعدُّ مهرجان برقو الصيفي من أبرز التظاهرات الثقافية بالجهة، حيث يسعى من خلال برمجته المتنوعة إلى المراوحة بين الفنون الشعبية والمسرح والموسيقى والأنشطة الرياضية، بما يعكس ثراء المخزون الثقافي المحلي ويمنح الجمهور فسحة للترفيه والإبداع.