هجوم غير مسبوق على موقع عسكري إسرائيلي في جنوب غزة ومحاولة أسر جنود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5974dc9bdf6.47285190_fimnehgpjlkqo.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خلية من 14 مسلحا خرجت من فتحة نفق قرب موقع للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، وحاولت أسر جنوده.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "صباح اليوم شهد حادثة غير مسبوقة بعد عامين من الحرب، عندما خرجت خلية مسلحة مكونة من ما لا يقل عن 14 مسلحا، ويُحتمل أن يصل عددهم إلى نحو 20، من فتحة نفق قرب موقع للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة. وشرع المسلحون بإطلاق قذائف مضادة للدروع ونيران رشاشات تجاه القوات داخل الموقع".

