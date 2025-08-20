Babnet   Latest update 11:09 Tunis

هجوم غير مسبوق على موقع عسكري إسرائيلي في جنوب غزة ومحاولة أسر جنود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5974dc9bdf6.47285190_fimnehgpjlkqo.jpg width=100 align=left border=0>
صورة أرشيفية
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 10:35 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خلية من 14 مسلحا خرجت من فتحة نفق قرب موقع للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، وحاولت أسر جنوده.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "صباح اليوم شهد حادثة غير مسبوقة بعد عامين من الحرب، عندما خرجت خلية مسلحة مكونة من ما لا يقل عن 14 مسلحا، ويُحتمل أن يصل عددهم إلى نحو 20، من فتحة نفق قرب موقع للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة. وشرع المسلحون بإطلاق قذائف مضادة للدروع ونيران رشاشات تجاه القوات داخل الموقع".



وأضافت: "وحدث اشتباك واسع، حيث رد الجيش باستخدام الطائرات والدبابات لإطلاق النار باتجاه المهاجمين. ولا يزال العدد الدقيق للمسلحين الذين سقطوا جراء الغارات الجوية غير واضح، فيما تواصل قوات الجيش عمليات التمشيط جويًا وبريًا لضمان السيطرة على المنطقة".

وأشارت إلى أن "الحديث يدور حول هجوم منظم، وأن الخلية كانت تخطط للتسلل إلى الموقع العسكري وحتى محاولة أسر الجنود".

ووفقا للقناة 12 فإن العملية في خانيونس كانت محاولة لأسر عناصر من الجيش.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313619


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 أوت 2025 | 26 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet39°
36° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-26
35°-26
33°-24
33°-23
37°-25
  • Avoirs en devises
    24348,5

  • (19/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35164 DT        1$ =2,89930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/08)   1094,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    