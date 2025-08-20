Babnet   Latest update 07:47 Tunis

حادث مرور يتسبّب في نفوق قطيع من الإبل بين قفصة وقبلي

Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 06:30
      
شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين ولايتي قفصة وقبلي صباح يوم الثلاثاء 19 أوت، حادث مرور خطير على مستوى منطقة أم علي، تمثّل في اصطدام شاحنة بقطيع من الإبل.

وحسب المعطيات الأولية، فقد أسفر الحادث عن نفوق كامل القطيع، فيما أصيب سائق الشاحنة إصابة بالغة استوجبت نقله على جناح السرعة إلى المستشفى من قبل أعوان الحماية المدنية.



ولا تزال الجهات الأمنية والسلطات المحلية بصدد متابعة تفاصيل الحادث وأسبابه.


