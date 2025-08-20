حادث مرور يتسبّب في نفوق قطيع من الإبل بين قفصة وقبلي
شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين ولايتي قفصة وقبلي صباح يوم الثلاثاء 19 أوت، حادث مرور خطير على مستوى منطقة أم علي، تمثّل في اصطدام شاحنة بقطيع من الإبل.
وحسب المعطيات الأولية، فقد أسفر الحادث عن نفوق كامل القطيع، فيما أصيب سائق الشاحنة إصابة بالغة استوجبت نقله على جناح السرعة إلى المستشفى من قبل أعوان الحماية المدنية.
وحسب المعطيات الأولية، فقد أسفر الحادث عن نفوق كامل القطيع، فيما أصيب سائق الشاحنة إصابة بالغة استوجبت نقله على جناح السرعة إلى المستشفى من قبل أعوان الحماية المدنية.
ولا تزال الجهات الأمنية والسلطات المحلية بصدد متابعة تفاصيل الحادث وأسبابه.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313607