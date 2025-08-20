القبض على "مروع" الوافدين على محلات بيع المواد الصحية بالزهروني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، مساء أمس، من إيقاف مجرم خطير من ذوي السوابق العدلية بعد سلسلة من المداهمات الناجحة.



وحسب المعطيات الأمنية، فإن الموقوف كان يتخصّص في ترصّد الوافدين على محلات بيع المواد الصحية والسيراميك، ليقوم بخلع سياراتهم والاستيلاء على الأموال التي بداخلها.

