القبض على "مروع" الوافدين على محلات بيع المواد الصحية بالزهروني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 20 Août 2025
      
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، مساء أمس، من إيقاف مجرم خطير من ذوي السوابق العدلية بعد سلسلة من المداهمات الناجحة.

وحسب المعطيات الأمنية، فإن الموقوف كان يتخصّص في ترصّد الوافدين على محلات بيع المواد الصحية والسيراميك، ليقوم بخلع سياراتهم والاستيلاء على الأموال التي بداخلها.



وكشفت الأبحاث معه عن تورّطه في خمسة عمليات سرقة استهدفت سيارات، حيث بلغت المبالغ المالية المنهوبة ما بين 6 آلاف و15 ألف دينار.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، تم الإذن بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض لإحالته على القضاء.


