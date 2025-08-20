القبض على "مروع" الوافدين على محلات بيع المواد الصحية بالزهروني
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، مساء أمس، من إيقاف مجرم خطير من ذوي السوابق العدلية بعد سلسلة من المداهمات الناجحة.
وحسب المعطيات الأمنية، فإن الموقوف كان يتخصّص في ترصّد الوافدين على محلات بيع المواد الصحية والسيراميك، ليقوم بخلع سياراتهم والاستيلاء على الأموال التي بداخلها.
وحسب المعطيات الأمنية، فإن الموقوف كان يتخصّص في ترصّد الوافدين على محلات بيع المواد الصحية والسيراميك، ليقوم بخلع سياراتهم والاستيلاء على الأموال التي بداخلها.
وكشفت الأبحاث معه عن تورّطه في خمسة عمليات سرقة استهدفت سيارات، حيث بلغت المبالغ المالية المنهوبة ما بين 6 آلاف و15 ألف دينار.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، تم الإذن بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض لإحالته على القضاء.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313613