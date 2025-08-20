أريانة: مركز الفنون الدّراميّة والركحيّة ينظم تربصين تكوينيين في المسرح

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/masra7.jpg width=100 align=left border=0>

ينظّم مركز الفنون الدّراميّة والركحيّة بأريانة تربصا تكوينيا في "مسرح المنتدى" بدار الثقافة رواد 1 وتربصا تكوينيا آخر في "المسرح والتواصل" بدار الثقافة المنيهلة 2 و ذلك أيام 1 و 2 و 3 سبتمبر 2025.



وأشار مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة، فتحي المدوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، اليوم الأربعاء، أن التربصين ينظمان على هامش المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية.

