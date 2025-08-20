أريانة: مركز الفنون الدّراميّة والركحيّة ينظم تربصين تكوينيين في المسرح
ينظّم مركز الفنون الدّراميّة والركحيّة بأريانة تربصا تكوينيا في "مسرح المنتدى" بدار الثقافة رواد 1 وتربصا تكوينيا آخر في "المسرح والتواصل" بدار الثقافة المنيهلة 2 و ذلك أيام 1 و 2 و 3 سبتمبر 2025.
وأشار مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة، فتحي المدوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، اليوم الأربعاء، أن التربصين ينظمان على هامش المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية.
كما ينظمان تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة و بالتعاون بين داري الثقافة بالمنيهلة ورواد .
ودعا مدير المركز، الراغبين في المشاركة في هذه الورشات إرسال طلب مشاركة على البريد الإلكتروني التالي
cadsariana@gmail.com
ولفت الى ان آخر أجل للتسجيل حدد يوم 29 أوت الجاري
تجدر الإشارة إلى أن المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية يقام في دورته الخامسة والثلاثين و ذلك من 1 إلى 7 سبتمبر القادم.
