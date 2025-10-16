عبد المجيد بلعيد يعلّق على الأحكام في قضية اغتيال الشهيد: القضاء تصرّف بحرفيّة... ولكن الحقيقة لم تكتمل بعد

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن المؤبد والإعدام، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ تونس المعاصر.



فقد قضت المحكمة بـ الإعدام في حق الإرهابيين محمد العوادي، قائد الجناح الأمني، وعز الدين عبد الأوي، بعد ثبوت ضلوعهما في تنفيذ الجريمة. كما حكمت بـ 37 سنة سجنًا في حق أحمد المالكي المكنى بـ"الصومالي"، والسجن بقية العمر لكل من محمد أمين القاسمي، سائق الدراجة النارية، ومحمد العكاري، مع إخضاع المتهمين إلى المراقبة الإدارية لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.



عبد المجيد بلعيد: الحكم لم يفاجئنا... ولكن أين بقية الملف؟



"نحن لا نستغرب الأحكام، لكنها لا تمثل كل الحقيقة. الملف لا يزال مفكّكًا، والجزء الثاني الذي يتعلّق بالمسؤوليات السياسية والأمنية لم يُضمّ بعد إلى الملف الأصلي، رغم مطالبات هيئة الدفاع المتكررة بضمّه."

"لماذا لم يقع إلى اليوم ضمّ الملفين؟ القضاء تصرّف بحرفية في هذا الجزء، لكن العدالة الكاملة لن تتحقق إلا بكشف كلّ من حرّض وقرّر وغطّى الجريمة سياسياً وأمنياً."

النهضة: الأحكام أكدت براءتنا



وتعود الأحكام الابتدائية إلى، حين قضت المحكمة بالإعدام في حق أربعة متهمين والسجن المؤبد لاثنين آخرين، إلى جانب عقوبات متفاوتة تراوحت بين عامين و120 سنة سجنًا.في مداخلة له على، علّق، شقيق الشهيد، على الأحكام الاستئنافية قائلاً إنّها لم تكن مفاجئة، باعتبار أنّها. وأضاف:وأشار بلعيد إلى أنّلا يزال، مؤكداً أن ذلك يُبقي الحقيقة. وأضاف:كما دعا إلىالتي تشمل أسماء بارزة، من بينهاوعدد من الإطارات الأمنية السابقة، متسائلاً عنرغم الإرادة القضائية التي ظهرت في المرحلة الأخيرة.من جانبها، أصدرتبيانًا اعتبرت فيه أن هذه الأحكام تمثلمن كل الاتهامات السابقة التي وُجهت إليها في القضية، معتبرة أن هذه الاتهامات كانت، وأن بعض الأطراف السياسيةوأكد البيان أنّ الأحكام، مشيرًا إلى أنّلكن هذا الموقف أثار، خاصة من، التي ترى أنّوأنّيُذكر أن المحامي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد قد اغتيل يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله الكائن بمنطقة المنزه السادس من ولاية أريانة، بعد أن أطلق عليه النار شخصان كانا على متن دراجة نارية.وشهدت قضية اغتياله تعثرا طيلة سنوات واستأنفت قبل نحو عامين.