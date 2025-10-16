Babnet   Latest update 15:07 Tunis

أوبن إيه آي تُطلق رسميًا خدمة ChatGPT Go في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f0f23562e458.56539237_jokqglnmfphie.jpg width=100 align=left border=0>
Flickr
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 14:10 قراءة: 1 د, 30 ث
      
أعلنت شركة أوبن إيه آي (OpenAI) رسميًا عن إطلاق خدمة ChatGPT GO في تونس، في خطوة تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي في متناول المستخدمين في الأسواق الناشئة.
تُقدَّم الخدمة باشتراك شهري يبلغ 5 دولارات أمريكية (حوالي 15 دينارًا تونسيًا)، وتتيح للمستخدمين الوصول إلى أبرز خصائص نموذج GPT-5 بتكلفة منخفضة.





أبرز الفروقات بين ChatGPT Go وChatGPT Free

1. الوصول الموسّع إلى نموذج GPT-5:
يوفّر ChatGPT Go إمكانية الاستفادة من أحدث نماذج الشركة GPT-5، وهو النموذج اللغوي الأكبر والأكثر تطورًا من حيث الفهم والإنتاج، في حين أن النسخة المجانية لا تتيح هذا الوصول الكامل.

2. تحميل عدد أكبر من الملفات:
بينما تقيّد النسخة المجانية المستخدم بتحميل ملفات محدودة، يسمح ChatGPT Go بتحميل وتحليل عدد أكبر من الملفات، وإنشاء جداول بيانات، ومعالجة البيانات بشكل أكثر عمقًا.

3. نافذة سياق أطول (ذاكرة موسعة):
يتذكّر ChatGPT Go تفاصيل المحادثة لفترة أطول، ما يمنح المستخدم إجابات أكثر دقة وشخصية بمرور الوقت.

4. خصائص إضافية:
تشمل الخطة إمكانية الوصول إلى المشاريع والمهام وخصائص “Custom GPTs”، ما يسمح للمستخدم بتنظيم أعماله، وتتبع التقدّم، وبناء أدوات ذكاء اصطناعي مخصّصة.
كما توفّر قدرات تحليل بيانات متقدمة، وحدودًا أعلى لإنشاء الصور مقارنةً بالنسخة المجانية.

الفرق بين ChatGPT Go وChatGPT Plus

* السعر:
يبلغ اشتراك ChatGPT Go في تونس 5 دولارات شهريًا، مقابل 20 دولارًا لخطة ChatGPT Plus.

* النماذج المتاحة:
يوفّر ChatGPT Plus إمكانية الوصول إلى النماذج القديمة من OpenAI مثل GPT-4o، بينما لا تتضمّن خطة Go هذه النماذج.

* الميزات الإضافية:
تتضمّن خطة Plus إمكانية استخدام نموذج OpenAI Sora لتحويل النصوص إلى فيديو، وهي خاصية غير متاحة في ChatGPT Go.

بإطلاق ChatGPT Go في تونس، تفتح OpenAI الباب أمام شريحة أوسع من المستخدمين للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بتكلفة ميسّرة، في خطوة تُعزّز من تحوّل تونس إلى واحدة من أكثر الأسواق العربية نشاطًا في تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316738


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 16 أوكتوبر 2025 | 24 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:43
15:15
12:12
06:28
05:02
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-19
25°-18
22°-19
22°-18
25°-17
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    