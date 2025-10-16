أوبن إيه آي تُطلق رسميًا خدمة ChatGPT Go في تونس

أبرز الفروقات بين ChatGPT Go وChatGPT Free



الفرق بين ChatGPT Go وChatGPT Plus



1.يوفّر ChatGPT Go إمكانية الاستفادة من أحدث نماذج الشركة، وهو النموذج اللغوي الأكبر والأكثر تطورًا من حيث الفهم والإنتاج، في حين أن النسخة المجانية لا تتيح هذا الوصول الكامل.2.بينما تقيّد النسخة المجانية المستخدم بتحميل ملفات محدودة، يسمحبتحميل وتحليل عدد أكبر من الملفات، وإنشاء جداول بيانات، ومعالجة البيانات بشكل أكثر عمقًا.3.يتذكّر ChatGPT Go تفاصيل المحادثة لفترة أطول، ما يمنح المستخدمبمرور الوقت.4.تشمل الخطة إمكانية، ما يسمح للمستخدم بتنظيم أعماله، وتتبع التقدّم، وبناء أدوات ذكاء اصطناعي مخصّصة.كما توفّر، وحدودًا أعلى لإنشاء الصور مقارنةً بالنسخة المجانية.يبلغ اشتراكفي تونس، مقابليوفّرإمكانية الوصول إلى، بينما لا تتضمّن خطةهذه النماذج.تتضمّن خطةإمكانية استخدام نموذجلتحويل النصوص إلى فيديو، وهي خاصية غير متاحة فيبإطلاق، تفتحالباب أمام شريحة أوسع من المستخدمين للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بتكلفة ميسّرة، في خطوة تُعزّز من