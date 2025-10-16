أوبن إيه آي تُطلق رسميًا خدمة ChatGPT Go في تونس
أعلنت شركة أوبن إيه آي (OpenAI) رسميًا عن إطلاق خدمة ChatGPT GO في تونس، في خطوة تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي في متناول المستخدمين في الأسواق الناشئة.
تُقدَّم الخدمة باشتراك شهري يبلغ 5 دولارات أمريكية (حوالي 15 دينارًا تونسيًا)، وتتيح للمستخدمين الوصول إلى أبرز خصائص نموذج GPT-5 بتكلفة منخفضة.
أبرز الفروقات بين ChatGPT Go وChatGPT Free1. الوصول الموسّع إلى نموذج GPT-5:
يوفّر ChatGPT Go إمكانية الاستفادة من أحدث نماذج الشركة GPT-5، وهو النموذج اللغوي الأكبر والأكثر تطورًا من حيث الفهم والإنتاج، في حين أن النسخة المجانية لا تتيح هذا الوصول الكامل.
2. تحميل عدد أكبر من الملفات:
بينما تقيّد النسخة المجانية المستخدم بتحميل ملفات محدودة، يسمح ChatGPT Go بتحميل وتحليل عدد أكبر من الملفات، وإنشاء جداول بيانات، ومعالجة البيانات بشكل أكثر عمقًا.
3. نافذة سياق أطول (ذاكرة موسعة):
يتذكّر ChatGPT Go تفاصيل المحادثة لفترة أطول، ما يمنح المستخدم إجابات أكثر دقة وشخصية بمرور الوقت.
4. خصائص إضافية:
تشمل الخطة إمكانية الوصول إلى المشاريع والمهام وخصائص “Custom GPTs”، ما يسمح للمستخدم بتنظيم أعماله، وتتبع التقدّم، وبناء أدوات ذكاء اصطناعي مخصّصة.
كما توفّر قدرات تحليل بيانات متقدمة، وحدودًا أعلى لإنشاء الصور مقارنةً بالنسخة المجانية.
الفرق بين ChatGPT Go وChatGPT Plus* السعر:
يبلغ اشتراك ChatGPT Go في تونس 5 دولارات شهريًا، مقابل 20 دولارًا لخطة ChatGPT Plus.
* النماذج المتاحة:
يوفّر ChatGPT Plus إمكانية الوصول إلى النماذج القديمة من OpenAI مثل GPT-4o، بينما لا تتضمّن خطة Go هذه النماذج.
* الميزات الإضافية:
تتضمّن خطة Plus إمكانية استخدام نموذج OpenAI Sora لتحويل النصوص إلى فيديو، وهي خاصية غير متاحة في ChatGPT Go.
بإطلاق ChatGPT Go في تونس، تفتح OpenAI الباب أمام شريحة أوسع من المستخدمين للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بتكلفة ميسّرة، في خطوة تُعزّز من تحوّل تونس إلى واحدة من أكثر الأسواق العربية نشاطًا في تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي.
