معلّمة تعتدي بالعنف على تلميذ سنة أولى... لأنه أخطأ أثناء الكتابة‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f32a51265892.44962035_hlnjfqgmopkie.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 06:45
      
أكّدت مرام العبيدي، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، خلال تدخلها في برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان أف أم، أن شقيقها البالغ من العمر 6 سنوات والمتمدرس بالسنة الأولى ابتدائي، تعرّض لاعتداء بالعنف الشديد من قبل معلّمته بإحدى المدارس في مدينة الرديف.

وقالت المتحدثة إن الاعتداء خلّف كدمات واضحة على وجه الطفل وتسبب له في حالة هلع وخوف شديد، مؤكدة أنه لم يعد يرغب في الذهاب إلى المدرسة بعد الحادثة. وأشارت إلى أن الطبيبة التي تولّت فحص الطفل قامت مباشرة بإعلام السلطات الأمنية، ليتم فتح تحقيق من قبل الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل.



كما نشرت مرام العبيدي صورًا توثّق آثار الاعتداء على صفحة حسابها بموقع فيسبوك، داعية إلى محاسبة المعتدية وكتبت: "حق خويا لازم يرجع... تعرض للعنف من طرف المعلّمة فقط لأنه أخطأ أثناء الكتابة، وهو في السنة الأولى ابتدائي."

وأثار هذا الحادث موجة تفاعل واستنكار بين المستمعين والرأي العام، حيث عبّر العديد عن رفضهم المطلق لأي شكل من أشكال العنف داخل المؤسسات التربوية، مطالبين بضرورة التحقيق الفوري ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، لضمان سلامة التلاميذ وحماية حقوق الطفل.


