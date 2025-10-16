رابطة أبطال إفريقيا: المنستيري يبحث عن أسبقية مطمئنة أمام شبيبة القبائل والترجي يطمح لحسم مبكر أمام رحيمو البوركيني

يجدد ممثلا كرة القدم التونسية، الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري، العهد مع مسابقة رابطة أبطال إفريقيا نهاية هذا الأسبوع، من خلال خوض ذهاب الدور التمهيدي الثاني أمام كلّ من شبيبة القبائل الجزائري ورحيمو البوركيني، في محطة حاسمة قبل بلوغ دور المجموعات.



الاتحاد المنستيري أمام اختبار مغاربي واعد



الترجي الرياضي يبحث عن حسم مبكر في واغادوغو



سيكونأول من يدخل غمار هذا الدور عندما يستضيف غدًا الجمعةعلى ملعب، انطلاقًا من، في ظلّقاريا.ويسعى فريقإلى تحقيقتمنحه أفضلية مريحة قبل لقاء الإياب المقرر يومبملعبفيالجزائرية.وقد كثّفتفي الأيام الأخيرة جهودها لضمان حضور جماهيري مكثف، عبرلفائدة الأحباء، باعتبار أنفي مثل هذه المواجهات.واستغلّ الإطار الفني فترة توقف نشاط البطولة بسبب التزامات المنتخب الوطني فيلإجراءبهدف تدعيم نقاط القوة ومعالجة النقائص.ويسعى الاتحاد المنستيري إلى، بعد إخفاقه في تحقيق ذلك في مشاركتيه السابقتين عاميأمام الأهلي المصري وأمام مولودية الجزائر.أما، وصيف بطل الجزائر الموسم الماضي، فيسعى بدوره إلىبعد سلسلة من الألقاب التاريخية، من أبرزها:(1981 و1990)(1995)(2000 و2001 و2002)(1982).وفي ظلّ الشكوك التي تحوم حول مشاركةبسبب الإصابة، سيكون الإطار الفني مطالبًا بإيجاد البديل المناسب للحفاظ على الفاعلية الهجومية للفريق الذي لم يعرف طعم الخسارة هذا الموسم محليًا وقاريًا.ومن المنتظر أن يواصل المدرباعتماد مبدأفي اختياراته الفنية، مع توظيف الوافدين الجدد الذين تم تأهيلهم قاريا، على غرار، و، و، بهدف بناءتجمع بين الصلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية.أما، فسيحلّ ضيفًا يومعلىفي لقاء يحتضنهانطلاقًا منويطمحإلىيؤمّن له تأهلًا مبكرًا قبلالمقرر يومبملعبوسيكون المدربأمام تحدٍّ صعب في ظلّالتي طالت عدداً من ركائز الفريق، أبرزهم، و، و، فيما تبقى مشاركةلأسباب صحية.ومن المنتظر أن يواصلحماية عرين الفريق، فيما يشغلمركز الظهير الأيمن، مع إمكانية الاعتماد علىأوعلى الجهة اليسرى.وفي محور الدفاع، سيتولى الثنائيالمهمة في صورة غياب مرياح.وسيُعوّل الكنزاري علىللسيطرة على نسق اللقاء وغلق المساحات أمام المنافس، بينما ستكون مهمةبيد، خلف ثلاثي هجومي يتكوّن من، و، وويهدف الترجي إلىلتسهيل مهمته في مباراة العودة، في إطار سعيه المتجدد نحوالغائب عن خزائنه منذولئن يُعدّ الترجي منبعد مشاركاته المتواصلة منذ، فإن، الذي تأسس سنة، يُعتبر من، إذ نجح فيفي الدور التمهيدي الأولبعد تعادل سلبي في المباراتين.