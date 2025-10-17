Babnet   Latest update 06:42 Tunis

بعد تهديده لحماس.. ترامب يوضح ما إذا كان سيرسل قوات أمريكية إلى قطاع غزة لقتالها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f08e4b0c9674.84929225_imolghkqjfnep.jpg width=100 align=left border=0>
Gage Skidmore from Peoria, AZ, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 06:42 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن القوات الأمريكية لن تشارك في الرد الذي هدد به ضد حماس في حال انتهاك الحركة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من المكتب البيضاوي، الخميس، قال ترامب: "لن نشارك نحن، ولن نضطر لذلك. هناك أطراف قريبة جدًّا — وعلى رأسها إسرائيل — قادرة على تنفيذ المهمة بسهولة، وتحت رعايتنا".



وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من منشور كتبه ترامب على منصته "تروث سوشيال"، حذّر فيه من أن "إذا استمرت حماس في قتل الناس في غزة — وهو أمر لم يكن متفقًا عليه في اتفاق وقف إطلاق النار — فلن يكون أمامنا خيار سوى التدخل والقضاء عليهم".

ويأتي تهديد ترامب في سياق تقارير عن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلي حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316769


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 أوكتوبر 2025 | 25 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:42
15:14
12:12
06:29
05:02
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet25°
18° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-18
22°-19
24°-19
25°-17
29°-19
  • Avoirs en devises
    24590,4

  • (16/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41234 DT        1$ =2,95088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/10)   1046,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    