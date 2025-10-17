بعد تهديده لحماس.. ترامب يوضح ما إذا كان سيرسل قوات أمريكية إلى قطاع غزة لقتالها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f08e4b0c9674.84929225_imolghkqjfnep.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن القوات الأمريكية لن تشارك في الرد الذي هدد به ضد حماس في حال انتهاك الحركة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.



وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من المكتب البيضاوي، الخميس، قال ترامب: "لن نشارك نحن، ولن نضطر لذلك. هناك أطراف قريبة جدًّا — وعلى رأسها إسرائيل — قادرة على تنفيذ المهمة بسهولة، وتحت رعايتنا".









وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من منشور كتبه ترامب على منصته "تروث سوشيال"، حذّر فيه من أن "إذا استمرت حماس في قتل الناس في غزة — وهو أمر لم يكن متفقًا عليه في اتفاق وقف إطلاق النار — فلن يكون أمامنا خيار سوى التدخل والقضاء عليهم".



