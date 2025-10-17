Babnet   Latest update 11:33 Tunis

مشروع قانون المالية 2026: الترفيع في الأجور وجرايات المتقاعدين على ثلاث سنوات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5da71979b2f251.66759855_ngkfjqpioehlm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 10:49 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026، في إطار سعي الدولة إلى تكريس البعد الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إلى جانب جرايات المتقاعدين، وذلك بعنوان السنوات 2026 و2027 و2028.

وينصّ الفصل 15 من مشروع القانون على أن يشمل هذا الترفيع جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، على أن ينسحب الإجراء ذاته على المتقاعدين، ضمانًا للمساواة في تحسين الدخل بين الفاعلين الاقتصاديين ومختلف الفئات الاجتماعية.



وسيتمّ تحديد نسب الترفيع وكيفية تطبيقها بمقتضى أمر حكومي يصدر لاحقًا، في إطار التنسيق بين الهياكل المعنية بالمالية والشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316776


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 أوكتوبر 2025 | 25 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:42
15:14
12:12
06:29
05:02
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet25°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-18
24°-19
24°-18
25°-17
30°-20
  • Avoirs en devises
    24590,4

  • (16/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41234 DT        1$ =2,95088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    