قرار قضائي في حق الرئيس السابق للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلستها المنعقدة أول أمس، تأجيل محاكمة كل من الرئيس السابق للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، ورئيس جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان، إلى شهر ديسمبر المقبل.



ويأتي قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك لتمكينهم من مزيد الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع ،وذلك بخصوص ملف قضية تعلق بفساد مالي واداري وتبييض اموال وفق ملف القضية والابحاث