زغوان: إحداث 5 مناطق بيولوجية في زراعات ضمن مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية

Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 22:13
      
شملت مساهمات مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية في تطوير القطاع الفلاحي بولاية زغوان، مشروع تمويل إحداث 5 مناطق بيولوجية في زراعات مختلفة على مساحة حددت بأكثر من 3800 هكتار، وذلك في إطار النهوض بالفلاحة البيولوجية.
وأوضح رئيس دائرة الإرشاد والبرمجة للفلاحة البيولوجية محمد الحداد بالمندوبية الجهوية للفلاحة لصحفي "وات" أن مصالح الإرشاد نظمت بالتنسيق مع هياكل الاتحاد الجهوي للفلاحة والمركز الفني للفلاحة البيولوجية، حلقات تحسيسية لفائدة أهالي المناطق المعنية، للتأكيد على أهمية المشروع وتحفيزهم على الانخراط فيه.
وأبرز أن هذه المناطق خضعت إلى دراسات وتحاليل فنية لمعرفة خصوصية التربة وتحديد نوعية الزراعات التي تتماشى معها، لافتا إلى أن المشروع يشمل منطقتي التباينية ( 800 هك) ووادي الغيران ( 913 هك) بمعتمدية زغوان ومنطقتي الزريبة العليا ( 186 هك ) وقرية جلاص ( 512 هك ) من معتمدية الزريبة، وقرية المسين بصواف ( 1400 هك )، ستسهر على تسييرها 5 مجامع مائية لإنجاحها .

وأضاف أن إدارة مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية الممول من طرف البنك الافريقي للتنمية، سيتكفل بدعم الفلاحين المنخرطين في هذا التوجه عبر تمكينهم من معدات وتجهيزات ذات خصوصية بيولوجية وقادرة على تثمين الفواضل الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى أسمدة عضوية، كما ستتكفل بتغطية مصاريف المراقبة والمصادقة على الانتاج البيولوجي.


حامد 
 


السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
