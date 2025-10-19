الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني: تم استغلال القصر في تاليب الوضع في ولاية قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671bc03a58ebe5.89949834_hqfplejimokng.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، مساء اليوم السبت، "أنه تم استغلال القصر في تأليب الوضع بولاية قابس"، التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية موجة من الاحتجاجات للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي.



وأوضح الجبابلي، خلال حضوره في النشرة الرئيسية للأخبار على القناة الوطنية الأولى، "أن هؤلاء القصر تلقوا مبالغ مالية متفاوتة، بالإضافة إلى مواد مخدرة، داعيا أولياء الأمور في قابس إلى ضرورة منع الزج بأبنائهم في هذه الأعمال الإجرامية أو التغرير بهم من قبل مجموعات اجرامية للمشاركة في اعتداءات تمس بالأمن العام.









وشدد الجبابلي على أن توفير بيئة سليمة هو حق مشروع لمواطني ولاية قابس، مذكرا بأن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان قد أسدى تعليماته منذ تسجيل أولى حالات الاختناق بسبب تسرب الغازات الملوثة من المجمع الكيميائي، بإرسال فريق مشترك من وزارتي الصناعة والبيئة لتقصّي حقيقة الوضع في الجهة.



وأضاف أن الوضع البيئي المتدهور في قابس ليس جديدا، مشيرا إلى أن الإدارة الفرعية للحرس الوطني باشرت منذ سنة 2022 عدة أبحاث شملت عددا من المسؤولين في المجمع الكيميائي التونسي.



وبين الجبابلي أن الجهود الراهنة تتجه نحو إيجاد حلول جذرية للوضع البيئي بالجهة، مذكرا باللقاء الذي جمع اليوم وزير التجهيز والإسكان بسفير الصين بتونس، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والذي خصص للتباحث حول تأهيل وحدات إنتاج المجمع الكيميائي بشاطئ السلام بقابس، ومعالجة الانبعاثات والتسربات الغازية منه، ووضع حد لمصادر التلوث البيئي في المنطقة.

وشدد الجبابلي على أن توفير بيئة سليمة هو حق مشروع لمواطني ولاية قابس، مذكرا بأن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان قد أسدى تعليماته منذ تسجيل أولى حالات الاختناق بسبب تسرب الغازات الملوثة من المجمع الكيميائي، بإرسال فريق مشترك من وزارتي الصناعة والبيئة لتقصّي حقيقة الوضع في الجهة.وأضاف أن الوضع البيئي المتدهور في قابس ليس جديدا، مشيرا إلى أن الإدارة الفرعية للحرس الوطني باشرت منذ سنة 2022 عدة أبحاث شملت عددا من المسؤولين في المجمع الكيميائي التونسي.وبين الجبابلي أن الجهود الراهنة تتجه نحو إيجاد حلول جذرية للوضع البيئي بالجهة، مذكرا باللقاء الذي جمع اليوم وزير التجهيز والإسكان بسفير الصين بتونس، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والذي خصص للتباحث حول تأهيل وحدات إنتاج المجمع الكيميائي بشاطئ السلام بقابس، ومعالجة الانبعاثات والتسربات الغازية منه، ووضع حد لمصادر التلوث البيئي في المنطقة.