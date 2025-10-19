Babnet   Latest update 13:11 Tunis

أريانة : افتتاح الموسم الثقافي 2026/2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5de7945af0cd07.48690892_jkfnolqgheimp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 13:11
      
شهدت دار الجمعيات بأريانة مساء اليوم السبت، افتتاح الموسم الثقافي الجديد 2025/2026 بالجهة، حيث نظمت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة ، بالشراكة مع البنك التونسي، أمسية شعرية بحضور ثلة من الشعراء التونسيين على غرار الشاعر و الروائي التونسي المنصف الوهايبي.

وأعلنت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية، عواطف عبد اللاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن برنامج شهري بمناسبة الموسم الثقافي الجديد.

وفي السياق ذاته، لفتت إلى تنظيم أيام العزف المنفرد من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري بدار الثقافة بالمنيهلة.


ويشمل افتتاح الموسم الثقافي، أيضا، تنظيم مسامرة مسائية تحت عنوان " أطياف البكوش"، بقصر برج البكوش بأريانة ، من خلال عرض يروي قصة الأميرة نازلي، التي جعلت من القصر فضاء للفكر والإصلاح، و ملتقى للنخب التونسية.

من جهته، تطرق الأديب التونسي، المنصف الوهايبي، في تصريح لوات، إلى الدورة 31 لجائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي، باعتباره رئيس لجنة التحكيم، أن الإعلان عن الفائزين سيتم خلال حفل ينتظم يوم 22 نوفمبر 2025، بمركز الفنون والثقافة والآداب " القصر السعيد"

ولفت إلى أن هذه الدورة خصصت للرواية العربية، مشيرا إلى مشاركة كتاب عرب من مختلف الدول على غرار فلسطين و مصر.


