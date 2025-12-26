قيديو اليوم ... بعد صلاة الجمعة المغاربة يحتفون بالمنتخب الوطني‎

الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:27
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 88
19°
16°
الــرياح:
2.57 كم/س
11°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
19°-11
17°-10
18°-11
17°-11
17°-9
- Avoirs en devises 25475,1
- (26/12)
- Jours d'importation 108
- 1 € = 3,38504 DT
- (26/12)
- 1 $ = 2,90350 DT
- Solde Compte du Trésor (25/12) 1269,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (25/12) 26449 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 35 559) كاس امم افريقيا المغرب 2025 : البر
( 27 813) لماذا يباع زيت الزيتون التونسي بأق
( 21 399) قرعة مونديال 2026: تونس في مجموعة
( 18 974) عامر بحبة: منخفضان صحراويان في الط
( 18 475) موجة برد وأمطار غزيرة في الطريق…
( 16 844) العربي سناقرية: "بعد ما فعله منتخ
( 16 694) الحبيب خضر يردّ على تصريحات أمين م
( 15 783) عامر بحبّة يحذّر: أمطار قياسية ومن
( 15 532) الجزائر: رحلات وهمية نحو تونس وعر
( 15 506) لجنة المالية بالبرلمان تصادق على م
( 14 209) رئيس الجمهوريّة يستدعي سفير الاتحا
( 13 940) الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ال
( 13 789) ظهور النمس فوق أسطح منازل بباردو…
( 13 575) تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الز
( 12 953) كأس العرب 2025 – المنتخب التونسي ي
( 12 951) بداية من غرة جانفي 2026 خلاص معلو
( 12 657) كأس العرب قطر 2025: المنتخب التونس
( 12 461) باجة: زيت زيتون “توكابر” يحصد المي
( 12 302) المفوضيّة الاوروبية ترد على استدعا
( 12 203) لسعد بن عثمان " لمين النهدي والمنج
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320926