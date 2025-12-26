قيديو اليوم ... بعد صلاة الجمعة المغاربة يحتفون بالمنتخب الوطني‎

رحّب عدد من المواطنين المغاربة، اليوم الجمعة، بلاعبي، وذلك إثر أدائهم صلاة الجمعة، قبل يوم واحد من المواجهة المرتقبة أمام المنتخب النيجيري ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.