وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026

نشرت وزارة التربية، مساء اليوم الجمعة، روزنامة الاختبارات الكتابية للامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2025 / 2026.



امتحان الباكالوريا





* الدورة الرئيسية: أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026



* دورة المراقبة: أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026



مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية

* تُجرى الاختبارات أيام 22 و23 و24 جوان 2026



امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني

* تُجرى الاختبارات أيام 18 و19 و20 جوان 2026



وتندرج هذه الروزنامة في إطار الاستعداد المبكر لتنظيم الامتحانات الوطنية وضمان حسن سيرها خلال السنة الدراسية القادمة.

