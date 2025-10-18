الرابطة الاولى (الجولة 10-الدفعة1): شبيبة العمران تعمق جراح شبيبة القيروان والتعادل يحسم حوار الجنوب بين اتحاد بن قردان ومستقبل قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>

خرج فريق شبيبة العمران مستفيدا بارزا من منافسات الدفعة الاولى للجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر فوزه عشية اليوم السبت على ضيفه شبيبة القيروان بثنائية نظيفة ليعزز مكانه في المنطقة الدافئة في حين حسم التعادل 1-1 حوار الجنوب بين اتحاد بن قردان وضيفه مستقبل قابس ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة لا تخدم مصلحتهما في سلم الترتيب.



في ملعب الشاذلي زويتن، عمقت شبيبة العمران جراح شبيبة القيروان بعدما الحقت بها خسارتها الرابعة تواليا بفضل ثنائية هارون الكوكي (43) وبلال التواتي (50). وتكمن اهمية هذا الفوز بالنسبة لشبيبة العمران كونه تحقق على حساب منافس مباشر في سلم الترتيب ما مكنها من الابتعاد عنه بفارق 4 نقاط. وتحتل شبيبة العمران المركز السادس برصيد 14 نقطة بينما توقف عداد شبيبة القيروان عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.









وفي ملعب 7 مارس، اقتسم كل من اتحاد بن قردان وضيفه مستقبل قابس نقاط المباراة التي سيطر عليها التشويق والحماس منذ الدقائق الاولى بعدما توفق فريق "الجليزة في تسجيل هدف مبكر منذ الدقيقة الثانية بواسطة حسني قزمير.



وبين رغبة الضيوف في المحافظة على تقدمهم واصرار المحليين على ادراك التعادل، عرفت المقابلة نسقا محترما اذ تبادل الفريقان الهجمات وصنع الفرص التي تمكن من احداها اتحاد بن قردان من تعديل الكفة عن طريق وائل الصالحي (70).



ولم تحمل الدقائق الاخيرة معها مستجدات جديدة لتنتهي المواجهة بتعادل لم يرض الفريقين على حد السواء بالنظر الى وضعيتهما الحرجة في اسفل الترتيب.



ويملك اتحاد بن قردان الذي عجز منذ الجولة الافتتاحية عن تحقيق الفوز في رصيده 8 نقاط بالمركز الرابع عشر متقدما بفارق نقطة واحدة على مستقبل قابس الذي يحتل المركز قبل الاخير ب7 نقاط بعدما غاب عنه الفوز منذ الجول الثالثة.



نتائج مباريات اليوم:

* ملعب زويتن



* شبيبة العمران 2 – 0 شبيبة القيروان

هارون الكوكي (دق 43)

بلال التواتي (دق 50)

شبيبة العمران حققت فوزًا مهمًا عزز موقعها في وسط الترتيب، فيما تواصل شبيبة القيروان معاناتها بعد تلقي خسارتها السادسة هذا الموسم.



* ملعب بن قردان الاصطناعي



* اتحاد بن قردان 1 – 1 مستقبل قابس

وائل الصالحي (71') لاتحاد بن قردان

حسني قزمير (2') لمستقبل قابس

المباراة عرفت بداية قوية للضيوف بهدف مبكر، قبل أن يدرك المحليون التعادل في الشوط الثاني، ليكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما.



برنامج بقية المباريات:

الأحد 19 أكتوبر 2025 (الساعة 15.00):

* مستقبل المرسى × نجم المتلوي

ملعب الشتيوي بالمرسى – الحكم: محرز المالكي (VAR: أمير العيادي)



* النادي الصفاقسي × مستقبل سليمان

ملعب المهيري بصفاقس – الحكم: نعيم حسني (VAR: خليل الجريء)



الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (س 15.00):

* النادي الإفريقي × الاتحاد المنستيري

ملعب حمادي العقربي برادس



الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (س 15.00):

* النادي البنزرتي × الملعب التونسي (ملعب يحدّد لاحقًا – دون حضور الجمهور)

* النجم الساحلي × الأولمبي الباجي (ملعب أولمبي سوسة)

* الترجي الجرجيسي × الترجي الرياضي (مركب جرجيس)



الترتيب بعد الدفعة الأولى من الجولة العاشرة:

| الترتيب | النادي | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه |

| ------- | ----------------- | -- | -- | - | - | -- | -- | ---- |

| 1 | الملعب التونسي | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 |

| 2 | الترجي الرياضي | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 |

| 3 | النادي الإفريقي | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 |

| 4 | الاتحاد المنستيري | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 |

| 5 | الترجي الجرجيسي | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 |

| 6 | شبيبة العمران | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 |

| 7 | النادي الصفاقسي | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 |

| 8 | النادي البنزرتي | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 |

| 9 | نجم المتلوي | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 |

| 10 | مستقبل المرسى | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 |

| 11 | شبيبة القيروان | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 |

| 12 | النجم الساحلي | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 |

| 13 | مستقبل سليمان | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 |

| 14 | اتحاد بن قردان | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 |

| 15 | مستقبل قابس | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 |

