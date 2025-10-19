قابس: مثول 89 شخصا من بينهم 20 قاصرا أمام النيابة العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f0b3518bd686.65858939_jqomngkihfpel.jpg width=100 align=left border=0>

مثل 89 شخصا من المشاركين في الحراك الاجتماعي بقابس، أمام النيابة العمومية، من بينهم حوالي 20 قاصرا، وذلك منذ الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، وفق ما أكّده، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني.



وأفاد العدوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء، الأحد، بوجود مجموعة أخرى من المحتفظ بهم، ينتظر عرضها غدا، الاثنين، على النيابة العمومية.









وأضاف أنّه تمتّ، الأحد، إحالة 15 مشاركا في الحراك بقابس، بحالة سراح (من بين الأفراد 89 المحتفظ بهم أو في حالة تقديم)، على المجلس الجناحي، بتهمة "التواجد في جمع مركب من شأنه الإخلال بالراحة العامة"، وذلك إثر مثولهم بحالة احتفاظ أمام النيابة العمومية.



وصدرت، وفق العدوني، بطاقات إيداع في حق 5 مشاركين آخرين، إلى جانب 5 مشاركين لازالوا بحالة احتفاظ في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق، وتمّت، أيضا، إحالة 3 مشاركين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.



وتعيش قابس منذ حوالي أسبوع على وقع حراك اجتماعي للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالجهة عقب سلسلة من حالات الاختناق في صفوف التلاميذ والأهالي جراء الانبعاثات الغازية للمجمع، وتردي الأوضاع البيئية، الذّي تعيشه المنطقة، منذ عقود.