أنس الشريف شكرا ... فقد قلت ما لم يقَلْ

الطاهر العبيدي







☘ أنس الشريف، ماذا نكتب وماذا نقولوقد تاهت بنا الحيل..☘ أنس الشريف، ايها الصحفي البطل، الذي خيَّر الاستشهاد في ساحة الشرف..☘ أنس الشريف، ماذا نقول لك بعد أن اصبح الكلام ضربا من الخبل، وحديثنا ميتا لا روح فيه ولا أمل..☘ أنس الشريف، ايها الصحفي الذي علمنا نحن مَن ألفنا السبات والسهر، أن الموت في سبيل الكرامة والمبدأ والأرض والعرض، هو عنوان تاريخ مرفرفا بين الأمم..☘ أنس الشريف، هل بقي لنا قول بعد كل ما قلت وما نقلت لنا من قول، وما صورت وترجمت ما باح به الركام والحجر..☘ أنس الشريف، ماذا ندون وماذا نقول، وكل الكلام في الحلق مر، بعد أن أنهكتنا الفرجة وأضنانا الخجل، وما عدنا قادرين أن نميز بين الصمت والجبن..☘ أنس الشريف، ماذا نروي وماذا نحكي لاطفالنا، وبماذا نبرر لهم ثباتنا وانسحابنا من أمام صمودكم الذي يزلزل الروح والقلب..☘ أنس الشريف، أيها الصحفي البطل. يا من نقلت لنا كل تفاصيل معاناة شعب وبشاعة الجرم، وفرجتنا على تحدي عيون كل طفلة وطفل..☘ انس الشريف، ايها الصحفي البطل،رحمك الله، فقد استشهدت في معركة الشرف، واستشهدت من اجل عزة البلد، لتكون انقلابا على كل صنوف الاستسلام والذل، وتكون عنوان عطاء متربعا في الذهن ويوغ لن يطويك التراب ولا القبر...