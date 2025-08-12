Babnet   Latest update 19:51 Tunis

أنس الشريف شكرا ... فقد قلت ما لم يقَلْ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b4188a8c1f2.66746394_flqpmghnjoeik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 14:27 قراءة: 1 د, 0 ث
      
الطاهر العبيدي





☘ أنس الشريف، ماذا نكتب وماذا نقول

وقد تاهت بنا الحيل..



☘ أنس الشريف، ايها الصحفي البطل، الذي خيَّر الاستشهاد في ساحة الشرف..



☘ أنس الشريف، ماذا نقول لك بعد أن اصبح الكلام ضربا من الخبل، وحديثنا ميتا لا روح فيه ولا أمل..



☘ أنس الشريف، ايها الصحفي الذي علمنا نحن مَن ألفنا السبات والسهر، أن الموت في سبيل الكرامة والمبدأ والأرض والعرض، هو عنوان تاريخ مرفرفا بين الأمم..



☘ أنس الشريف، هل بقي لنا قول بعد كل ما قلت وما نقلت لنا من قول، وما صورت وترجمت ما باح به الركام والحجر..



☘ أنس الشريف، ماذا ندون وماذا نقول، وكل الكلام في الحلق مر، بعد أن أنهكتنا الفرجة وأضنانا الخجل، وما عدنا قادرين أن نميز بين الصمت والجبن..



☘ أنس الشريف، ماذا نروي وماذا نحكي لاطفالنا، وبماذا نبرر لهم ثباتنا وانسحابنا من أمام صمودكم الذي يزلزل الروح والقلب..



☘ أنس الشريف، أيها الصحفي البطل. يا من نقلت لنا كل تفاصيل معاناة شعب وبشاعة الجرم، وفرجتنا على تحدي عيون كل طفلة وطفل..



☘ انس الشريف، ايها الصحفي البطل،

رحمك الله، فقد استشهدت في معركة الشرف، واستشهدت من اجل عزة البلد، لتكون انقلابا على كل صنوف الاستسلام والذل، وتكون عنوان عطاء متربعا في الذهن ويوغ لن يطويك التراب ولا القبر...



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313239


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-25
34°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    