Babnet   Latest update 09:45 Tunis

ترامب: الرهائن سيعودون الاثنين وسأتوجه إلى مصر وإسرائيل..

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e9e7653b94c3.19100749_nqpjohieglkfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 06:21 قراءة: 2 د, 11 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل "صفقة عظيمة لإسرائيل، وللعرب، وللمسلمين، وللعالم أجمع".

وأكد ترامب أن الاتفاق يشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء الحرب وبداية مرحلة جديدة من الإعمار والسلام في الشرق الأوسط. وقال، في تصريحات أدلى بها من واشنطن، إن الرهائن سيعودون يوم الاثنين المقبل.



وقال ترامب إن هذا الاتفاق يمثل "خطوة تاريخية نحو شرق أوسط أكثر أمنا واستقرارا"، مضيفا أن "العالم سيشهد يوم الاثنين بداية مرحلة جديدة من الأمل والسلام".

وأشار إلى أن الجهود لا تقتصر على الأحياء فقط، بل تشمل أيضا استعادة نحو 28 جثة من تحت الأرض في غزة، واصفا العملية بأنها "صعبة ومروعة"، لكنها جارية "بكل جدية وبمشاركة أطراف متعددة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتم بناء غزة من جديد، وهناك دول ثرية أبدت استعدادها للمشاركة في عملية الإعمار. كما سيتم إنشاء مجلس للسلام، وقد طلب مني أن أكون رئيسه الشرفي."

وأوضح ترامب أن الاتفاق يحظى بدعم دولي واسع، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم الاتفاق بقوة، وأن المجتمع الدولي "سئم من القتال ويريد إنهاء الدمار والمعاناة".

وأشار إلى أن حركة حماس خسرت نحو 58 ألف مقاتل خلال الحرب، معتبرا أن "الوقت حان للسلام لا للمواجهة"، مضيفا: "هذه الصفقة جيدة للجميع .. للإسرائيليين، وللعرب، وللعالم بأسره".

وكشف ترامب أنه يعتزم زيارة إسرائيل قريبا، حيث سيلقي خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي، كما سيزور مصر للمشاركة في فعاليات تتعلق بخطة إعادة الإعمار، موضحا أن "العديد من القادة الإقليميين والدوليين سيحضرون هذه اللقاءات".

وأكد ترامب على أن "السلام لن يقتصر على غزة فقط، بل سيشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، مضيفا: "أعتقد أن هذا الاتفاق سيصمد، لأن الجميع تعب من الحرب ويريد المضي نحو مستقبل أفضل."

وأعلن الرئيس الأمريكي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار في غزة يمثل "أهم صفقة سلام تم التوصل إليها على الإطلاق"، مؤكدا أن المرحلة التالية من الخطة تسير بتوافق واسع بين الأطراف المعنية.

وقال ترامب إن الاتفاق يقضي بإعادة الأسرى، مشيرا إلى أن يوم الاثنين المقبل سيكون يوما عظيما جدا عندما يعود الأسرى، في إشارة إلى بدء تنفيذ البند الإنساني من الصفقة.

وأضاف ترامب أن عددا من الزعماء والقادة الدوليين سيحضرون مراسم توقيع الاتفاق النهائي بشأن غزة، موضحا أن الاتفاق "يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة" ويضع الأساس لجهود الإعمار وإعادة الحياة إلى القطاع.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن العمل جار لضمان صمود وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الولايات المتحدة تبذل جهودا مكثفة مع الأطراف كافة "لضمان استمراره وتحويله إلى سلام دائم".

وذكر مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية بدأت بالوصول إلى إسرائيل في إطار إنشاء مركز تنسيق مهمته متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويخطط ترامب لعقد قمة لقادة العالم حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت به وكالة "أكسيوس" الأمريكية نقلا عن أربعة مصادر مطلعة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316429


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet28°
25° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
27°-22
30°-20
28°-21
26°-21
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    