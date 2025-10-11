Babnet   Latest update 09:45 Tunis

إسرائيل تكشف مسارات ترحيل الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل المرتقبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea19851d3162.96744470_hfinkeqpjomlg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 09:45 قراءة: 1 د, 8 ث
      
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصلحة السجون بدأت نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم إلى سجون مخصصة تمهيدا لإطلاق سراحهم وترحيلهم للضفة الغربية وقطاع غزة ودول أخرى.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عمليات النقل شملت خمسة سجون مختلفة، ضمن صفقة تبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى حوالي 1.700 أسير من قطاع غزة اعتقلوا منذ 7 أكتوبر.



وأوضحت قناة "كان" العبرية أن الأسرى الذين تم نقلهم إلى سجن "كتسيعوت" سيرحلون إما إلى قطاع غزة أو سيتم إبعادهم إلى دول مثل تركيا وقطر، فيما سيتم الإفراج عن الأسرى الذين نقلوا إلى سجن "عوفر" في مناطق الضفة الغربية.

كما أشارت القناة إلى أن ضباط السجون وجنود وحدة "ناحشون" أشرفوا على عمليات النقل، حيث تم تنظيم مسارات النقل وفقا لمكان الإفراج المتوقع لكل مجموعة من الأسرى، سواء إلى غزة أو إلى الخارج أو إلى الضفة الغربية.

وفي إطار عملية التبادل، نقل موقع "الترا فلسطين" عن مصادر مطلعة قولها إن "تبادل الأسرى الأحياء سيتم الإثنين صباحا بدون أي مراسم بترتيب بين المقاومة والصليب الأحمر".

وتمت الإشارة إلى أنه "سيتم تجميع 20 أسيرا في منطقة واحدة وجلبهم من مناطق في داخل الخط الأصفر ومن مناطق خارج الخط الأصفر بآلية تنفذها المقاومة".

وأشار "الترا فلسطين" إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ستبتعد عن المنطقة المحددة للتبادل بعيدا".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أن الأسرى الإسرائيليين سيعودون يوم الاثنين المقبل، كاشفا أنه يعتزم زيارة إسرائيل ومصر.


